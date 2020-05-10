Общество
РБКВ России выросли продажи спорттоваров
По данным «Платформы ОФД», средний чек покупки спорттоваров составил 4929 руб. Это на 74% выше, чем в прошлом году. При этом объем продаж вырос на 133%, а число покупок — на 34%.
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с чего всё началось
Продажи товаров для занятия спортом в России на фоне режимов самоизоляции выросли более чем вдвое, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:06
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Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
Здоровье
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
Футбол
Фелипе Мело: Кьеллини всегда был трусом, готовым обмочиться
Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Бразилии ответил на слова бывшего партнера по туринскому клубу Джорджо Кьеллини.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:24
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов разместил пост в Twitter, отреагировав на победу американца Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном, также представляющим США.
РИА Новости 01:26
Энергетика
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru 08 мая в 06:58
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Авто
АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
Происшествия
В Махачкале сгорел «Цумадинский» рынок
В ночь на 10 мая в Махачкале произошел сильный пожар на Цумадинском рынке (проспект Али-Хаджи Акушинского).
Лезги газет 02:55
Происшествия
Пожар на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачеве локализован
Пожарные локализовали возгорание на территории бывшего артиллерийского арсенала в удмуртском Пугачеве, сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин на своей странице в соцсети в воскресенье.
Интерфакс 02:26
Политика
Трамп заявил о вступлении США в фазу «перехода к величию»
Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения экономики страна вступает в фазу «перехода к величию» после спада, который был вызван пандемией коронавируса.
Lenta.ru 08 мая в 17:47
Гаджеты
Новая видеокарта Intel DG1 получила 768 ядер вычисления
Было установлено, что новинка включает в себя 96 исполнительных блоков, что указывает на наличие 768 вычислительных ядер.
iReactor вчера в 23:30
Единоборства
Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249
В воскресенье, 10 мая, в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся первый после массовой отмены соревнований турнир UFC.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Здоровье
112 случаев коронавируса выявлено в Амурской области
7 мая в Амурской области зафиксировано шесть новых случаев коронавируса: три - в Благовещенске, по одному - в Белогорске, Благовещенском районе и Магдагачи.
Телепорт 07 мая в 04:27
Происшествия
«Окна разбиты при штурме»: женщину в Калининграде задержали за репост
Сообщение Штаба Навального в Калининграде о действиях силовиков против жительницы города Людмилы Стеч нуждается, конечно, в проверке.
Московский Комсомолец вчера в 11:09
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
Происшествия
В Омской области убили ветерана войны
В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 02:56
Наука
Ученые из России создадут устройство для бесшовных операций на сосудах
Специалисты из новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина ведут работу над устройством, с помощью которого можно будет проводить бесшовные операции на кровеносных сосудах.
NewInform вчера в 12:26
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
Экономика
Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота
Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота.
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Известный фотохудожник Саша Гусов выставил в инстаграме архивный снимок, сделанный еще в 2009 году.
Рамблер вчера в 09:49
Общество
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
RT на русском вчера в 13:56
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 08 мая в 13:44
Общество
На дно Марианской впадины впервые погрузился российский аппарат
Зафиксирована глубина 10028 метров. Проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучение параметров морской среды.
Севастополь.ру вчера в 06:15
Общество
Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума
В России снизился до минимального значения коэффициент распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 04:18
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой поздравила с Днем Победы военной песней
Дочь покойной Юлии Началовой Вера Алдонина поздравила жителей России с Днем Победы посредством военной песни.
Актуальные Новости 03:08
Общество
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
Общество
МВД России отказалось ужесточать ответственность по статье «Побои»
Москва, 10 мая 2020, 09:53 — REGNUM Идея ужесточения административной ответственности по статье КоАП РФ «Побои» не нашла поддержки в МВД России.
REGNUM 02:53
Здоровье
Роспотребнадзор назвал условия снятия ограничений из-за коронавируса
Федеральный Роспотребнадзор составил методические рекомендации для регионов России по определению показателей для поэтапного снятия ограничений, действующих сейчас на территории всей страны в связи с пандемией коронавируса.
Первый Тульский 02:37
Общество
В Воронежской области за сутки коронавирусом заболели 39 человек
На утро воскресенья, 10 мая, в Воронежской области зафиксировано 39 новых случаев заболевания коронавирусом.
De Facto 03:22