Общество

РБКРБКВ России выросли продажи спорттоваров

По данным «Платформы ОФД», средний чек покупки спорттоваров составил 4929 руб. Это на 74% выше, чем в прошлом году. При этом объем продаж вырос на 133%, а число покупок — на 34%.
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с чего всё началось

Эксперты рассказали о росте продаж спорттоваров в России

Продажи товаров для занятия спортом в России на фоне режимов самоизоляции выросли более чем вдвое, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:06

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В России выросли продажи спорттоваров

РБКвчера в 22:51

Россияне массово закупились спорттоварами на фоне самоизоляции

Lenta.ruвчера в 22:44

Эксперты рассказали о росте продаж спорттоваров в России

РИА Новостивчера в 20:06

В России резко увеличился спрос на спорттовары

RT на русскомвчера в 21:09

В России увеличился спрос на спорттовары

Московский Комсомолецвчера в 21:34

В России вдвое выросли продажи спорттоваров

Коммерсантъвчера в 21:14

Продажи товаров для дома и дачи резко выросли в период самоизоляции

Вечерняя Москва08 мая в 23:19
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Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
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Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
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Футбол

Фелипе Мело: Кьеллини всегда был трусом, готовым обмочиться

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Бразилии ответил на слова бывшего партнера по туринскому клубу Джорджо Кьеллини.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:24
Единоборства

Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов разместил пост в Twitter, отреагировав на победу американца Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном, также представляющим США.
РИА Новости 01:26
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Энергетика

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru 08 мая в 06:58
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Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
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Происшествия

В Махачкале сгорел «Цумадинский» рынок

В ночь на 10 мая в Махачкале произошел сильный пожар на Цумадинском рынке (проспект Али-Хаджи Акушинского).
Лезги газет 02:55
1
Происшествия

Пожар на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачеве локализован

Пожарные локализовали возгорание на территории бывшего артиллерийского арсенала в удмуртском Пугачеве, сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин на своей странице в соцсети в воскресенье.
Интерфакс 02:26
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Политика

Трамп заявил о вступлении США в фазу «перехода к величию»

Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения экономики страна вступает в фазу «перехода к величию» после спада, который был вызван пандемией коронавируса.
Lenta.ru 08 мая в 17:47
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Гаджеты

Новая видеокарта Intel DG1 получила 768 ядер вычисления

Было установлено, что новинка включает в себя 96 исполнительных блоков, что указывает на наличие 768 вычислительных ядер.
iReactor вчера в 23:30
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Единоборства

Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249

В воскресенье, 10 мая, в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся первый после массовой отмены соревнований турнир UFC.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Здоровье

112 случаев коронавируса выявлено в Амурской области

7 мая в Амурской области зафиксировано шесть новых случаев коронавируса: три - в Благовещенске, по одному - в Белогорске, Благовещенском районе и Магдагачи.
Телепорт 07 мая в 04:27
42
Происшествия

«Окна разбиты при штурме»: женщину в Калининграде задержали за репост

Сообщение Штаба Навального в Калининграде о действиях силовиков против жительницы города Людмилы Стеч нуждается, конечно, в проверке.
Московский Комсомолец вчера в 11:09
35
Происшествия

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
1,3K
Происшествия

В Омской области убили ветерана войны

В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 02:56
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Наука

Ученые из России создадут устройство для бесшовных операций на сосудах

Специалисты из новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина ведут работу над устройством, с помощью которого можно будет проводить бесшовные операции на кровеносных сосудах.
NewInform вчера в 12:26
Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
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Экономика

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота.
РБК 02:00
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Шоу-бизнес

Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак

Известный фотохудожник Саша Гусов выставил в инстаграме архивный снимок, сделанный еще в 2009 году.
Рамблер вчера в 09:49
24
Общество

В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу

RT на русском вчера в 13:56
806
Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 08 мая в 13:44
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Общество

На дно Марианской впадины впервые погрузился российский аппарат

Зафиксирована глубина 10028 метров. Проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучение параметров морской среды.
Севастополь.ру вчера в 06:15
1,8K
Общество

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума

В России снизился до минимального значения коэффициент распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 04:18
697
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой поздравила с Днем Победы военной песней

Дочь покойной Юлии Началовой Вера Алдонина поздравила жителей России с Днем Победы посредством военной песни.
Актуальные Новости 03:08
2
Общество

Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
131
Общество

МВД России отказалось ужесточать ответственность по статье «Побои»

Москва, 10 мая 2020, 09:53 — REGNUM Идея ужесточения административной ответственности по статье КоАП РФ «Побои» не нашла поддержки в МВД России.
REGNUM 02:53
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Здоровье

Роспотребнадзор назвал условия снятия ограничений из-за коронавируса

Федеральный Роспотребнадзор составил методические рекомендации для регионов России по определению показателей для поэтапного снятия ограничений, действующих сейчас на территории всей страны в связи с пандемией коронавируса.
Первый Тульский 02:37
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Общество

В Воронежской области за сутки коронавирусом заболели 39 человек

На утро воскресенья, 10 мая, в Воронежской области зафиксировано 39 новых случаев заболевания коронавирусом.
De Facto 03:22
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