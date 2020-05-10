Экономика

РБКРБКВ России выросли продажи спорттоваров

По данным «Платформы ОФД», средний чек покупки спорттоваров составил 4929 руб. Это на 74% выше, чем в прошлом году. При этом объем продаж вырос на 133%, а число покупок — на 34%.
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с чего всё началось

Эксперты рассказали о росте продаж спорттоваров в России

Продажи товаров для занятия спортом в России на фоне режимов самоизоляции выросли более чем вдвое, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:06

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В России выросли продажи спорттоваров

РБКвчера в 22:51

Россияне массово закупились спорттоварами на фоне самоизоляции

Lenta.ruвчера в 22:44

Продажи товаров для дома и дачи резко выросли в период самоизоляции

Вечерняя Москва08 мая в 23:19

В России резко увеличился спрос на спорттовары

RT на русскомвчера в 21:09

В России увеличился спрос на спорттовары

Московский Комсомолецвчера в 21:34

Эксперты рассказали о росте продаж спорттоваров в России

РИА Новостивчера в 20:06

В России вдвое выросли продажи спорттоваров

Коммерсантъвчера в 21:14
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Авто

Как во время Великой Отечественной войны ремонтировали автомобили

Российская газета вчера в 09:18
1
Общество

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

РИА Новости 07:10
133
Общество

В России разработали требования к проведению школьных экзаменов

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
239
Происшествия

Погибшая при пожаре в московской больнице болела коронавирусом

Пациентка с коронавирусом, по предварительным данным, погибла при пожаре в больнице на севере Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 16:04
1,4K
Происшествия

В Петербурге в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении

В Петербурге следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и подозреваемый, которого этапировали в Северную столицу.
Российская газета 05:32
37
Общество

Карантин продлен на Кубани до 23 мая

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом о продлении карантина в регионе до 23 мая.
Газета.Ru 07:44
626
Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости вчера в 10:02
31
Общество

Самоизоляцию и масочный режим в Самарской области продлили до 18 мая

Все ограничения сохраняются, для защиты медработников приняты дополнительные меры Меры по борьбе с коронавирусом будут действовать как минимум до 18 мая, уточняется в сообщении департамента информационной политики.
Самарская газета 08:51
13
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы

Pravda.Ru вчера в 09:07
9
Общество

В Татарстане выявлено 85 новых случаев коронавируса

По данным на 10 мая, в Татарстане выявлено 85 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 11 из них — в Нижнекамском районе.
НТР 24 04:04
119
Общество

Закрытые из-за коронавируса вестибюли метро в Москве откроются 12 мая

Часть вестибюлей метро в Москве, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, будут вновь открыты 12 мая.
Известия 08:47
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях коронавируса и гриппа

Роспотребнадзор назвал отличия новой коронавирусной инфекции и гриппа.
ProstoProSport вчера в 08:13
81
Общество

В МИД России отреагировали на осквернение пьедестала памятника Коневу

ТАСС вчера в 14:59
840
Общество

Роскосмос подтвердил разрушение топливных баков «Фрегата» на орбите

Топливный бак разгонного блока "Фрегат-СБ" разрушился на орбите Земли, подтвердили в головном научном институте Роскосмоса ЦНИИмаш.
Вести.Ru 08:28
1K
Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
1,9K
Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
217
Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая

Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая.
ТАСС 08:18
42
Политика

Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 15:30
1,5K
Происшествия

В Удмуртии локализовали возгорание на территории бывшей воинской части

РИА Новости 02:59
160
Игры

Слухи: Blizzard анонсирует и выпустит в этом году Diablo II Resurrected — ремастер оригинальной Diablo II

3DNews вчера в 06:59
Общество

Минпросвещения заявило о планах начать учебный год очно 1 сентября

Минпросвещения России готовится начать новый учебный год 1 сентября в очном формате, перевод школ на дистанционное обучение не планируется.
Известия 04:38
78
Политика

Путин рассказал, кто хотел развалить Россию 20 лет назад

Финансировавшие 20 лет назад терроризм на Северном Кавказе хотели развалить Россию изнутри, и у них были шансы на это.
Вечерняя Москва 08:05
52
Шоу-бизнес

Дочь Началовой исполнила песню о победе и поразила сходством с матерью

Дочь певицы Юлии Началовой Вера спела в честь Дня Победы.
News.ru 06:47
14
Общество

В ВОЗ увидели в последних данных по COVID-19 в России надежду на плато

Представитель ВОЗ выразила надежду на то, что с учетом статистических данных за последние несколько дней Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.
РБК 09:09
Армия и оружие

Новейшие Су-57 поступят в войска в 2020 году

Самолеты Су-57 из установочной партии поставят в российскую армию уже в текущем году.
BFM.ru 00:39
5
Общество

В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия 08 мая в 17:49
559
Общество

Илон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск намерен перенести штаб-квартиру компании из Пало-Альто (Калифорния) и оставить Фримонт.
Российская газета вчера в 20:02
3
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Ранее Евгений Плюшенко подтвердил, что Трусова будет тренироваться под его управлением.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
1
Общество

Раскрыта опасность быстрого вакцинирования россиян от коронавируса

Российский ученый раскрыл главную опасность быстрого вакцинирования людей от коронавируса.
Lenta.ru 08:01
1
Происшествия

После ИВЛ в Коммунарке в Москве выжили чуть более 13% пациентов

Среди пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице в Коммунарке в Москве, выжили чуть больше 13%.
Известия 08:01
2
Как работают Яндекс.Новости?
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