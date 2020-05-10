Экономика
РБКВ России выросли продажи спорттоваров
По данным «Платформы ОФД», средний чек покупки спорттоваров составил 4929 руб. Это на 74% выше, чем в прошлом году. При этом объем продаж вырос на 133%, а число покупок — на 34%.
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с чего всё началось
Продажи товаров для занятия спортом в России на фоне режимов самоизоляции выросли более чем вдвое, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:06
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Авто
Как во время Великой Отечественной войны ремонтировали автомобили
Российская газета вчера в 09:18
Общество
В России разработали требования к проведению школьных экзаменов
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
Происшествия
Погибшая при пожаре в московской больнице болела коронавирусом
Пациентка с коронавирусом, по предварительным данным, погибла при пожаре в больнице на севере Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 16:04
Происшествия
В Петербурге в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении
В Петербурге следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и подозреваемый, которого этапировали в Северную столицу.
Российская газета 05:32
Общество
Карантин продлен на Кубани до 23 мая
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом о продлении карантина в регионе до 23 мая.
Газета.Ru 07:44
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Общество
Самоизоляцию и масочный режим в Самарской области продлили до 18 мая
Все ограничения сохраняются, для защиты медработников приняты дополнительные меры Меры по борьбе с коронавирусом будут действовать как минимум до 18 мая, уточняется в сообщении департамента информационной политики.
Самарская газета 08:51
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы
Pravda.Ru вчера в 09:07
Общество
В Татарстане выявлено 85 новых случаев коронавируса
По данным на 10 мая, в Татарстане выявлено 85 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 11 из них — в Нижнекамском районе.
НТР 24 04:04
Общество
Закрытые из-за коронавируса вестибюли метро в Москве откроются 12 мая
Часть вестибюлей метро в Москве, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, будут вновь открыты 12 мая.
Известия 08:47
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях коронавируса и гриппа
Роспотребнадзор назвал отличия новой коронавирусной инфекции и гриппа.
ProstoProSport вчера в 08:13
Общество
Роскосмос подтвердил разрушение топливных баков «Фрегата» на орбите
Топливный бак разгонного блока "Фрегат-СБ" разрушился на орбите Земли, подтвердили в головном научном институте Роскосмоса ЦНИИмаш.
Вести.Ru 08:28
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
Общество
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая
Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая.
ТАСС 08:18
Политика
Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 15:30
Происшествия
В Удмуртии локализовали возгорание на территории бывшей воинской части
РИА Новости 02:59
Игры
Слухи: Blizzard анонсирует и выпустит в этом году Diablo II Resurrected — ремастер оригинальной Diablo II
3DNews вчера в 06:59
Общество
Минпросвещения заявило о планах начать учебный год очно 1 сентября
Минпросвещения России готовится начать новый учебный год 1 сентября в очном формате, перевод школ на дистанционное обучение не планируется.
Известия 04:38
Политика
Путин рассказал, кто хотел развалить Россию 20 лет назад
Финансировавшие 20 лет назад терроризм на Северном Кавказе хотели развалить Россию изнутри, и у них были шансы на это.
Вечерняя Москва 08:05
Шоу-бизнес
Дочь Началовой исполнила песню о победе и поразила сходством с матерью
Дочь певицы Юлии Началовой Вера спела в честь Дня Победы.
News.ru 06:47
Общество
В ВОЗ увидели в последних данных по COVID-19 в России надежду на плато
Представитель ВОЗ выразила надежду на то, что с учетом статистических данных за последние несколько дней Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.
РБК 09:09
Армия и оружие
Новейшие Су-57 поступят в войска в 2020 году
Самолеты Су-57 из установочной партии поставят в российскую армию уже в текущем году.
BFM.ru 00:39
Общество
В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия 08 мая в 17:49
Общество
Илон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск намерен перенести штаб-квартиру компании из Пало-Альто (Калифорния) и оставить Фримонт.
Российская газета вчера в 20:02
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Ранее Евгений Плюшенко подтвердил, что Трусова будет тренироваться под его управлением.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
Общество
Раскрыта опасность быстрого вакцинирования россиян от коронавируса
Российский ученый раскрыл главную опасность быстрого вакцинирования людей от коронавируса.
Lenta.ru 08:01
Происшествия
После ИВЛ в Коммунарке в Москве выжили чуть более 13% пациентов
Среди пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице в Коммунарке в Москве, выжили чуть больше 13%.
Известия 08:01