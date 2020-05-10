Экономика

РБКРБКВ России выросли продажи спорттоваров

По данным «Платформы ОФД», средний чек покупки спорттоваров составил 4929 руб. Это на 74% выше, чем в прошлом году. При этом объем продаж вырос на 133%, а число покупок — на 34%.
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с чего всё началось

Эксперты рассказали о росте продаж спорттоваров в России

Продажи товаров для занятия спортом в России на фоне режимов самоизоляции выросли более чем вдвое, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:06

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В России выросли продажи спорттоваров

РБКвчера в 22:51

Россияне массово закупились спорттоварами на фоне самоизоляции

Lenta.ruвчера в 22:44

Эксперты рассказали о росте продаж спорттоваров в России

РИА Новостивчера в 20:06

В России резко увеличился спрос на спорттовары

RT на русскомвчера в 21:09

В России увеличился спрос на спорттовары

Московский Комсомолецвчера в 21:34

В России вдвое выросли продажи спорттоваров

Коммерсантъвчера в 21:14

Продажи товаров для дома и дачи резко выросли в период самоизоляции

Вечерняя Москва08 мая в 23:19
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 08:56, Ашберн
Общество

Судно для достройки «Северного потока-2» прибыло в Германию

Lenta.ru вчера в 08:55
1,2K
Общество

На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
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Общество

В Кировской области подумают о снятии режима самоизоляции в три этапа

Добавим, режим повышенной готовности действует в регионе на основании указа главы региона от 17 марта 2020 года.
ГТРК Вятка 05:02
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Экономика

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
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Единоборства

Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном

РИА Новости 01:26
Космос

Выбросы углерода на Луне ставят под сомнение теорию рождения Луны

AstroNews.ru 07 мая в 10:29
10
Общество

В Праге на место памятника Коневу поставили унитаз

Московский Комсомолец вчера в 12:57
838
Общество

Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений

Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
1,9K
Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

REGNUM 08:33
1K
Политика

Путин рассказал, кто хотел развалить Россию 20 лет назад

Финансировавшие 20 лет назад терроризм на Северном Кавказе хотели развалить Россию изнутри, и у них были шансы на это.
Вечерняя Москва 08:05
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Единоборства

Фергюсон проиграл впервые за восемь лет

Lenta.ru 01:17
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Наука

Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса

Результаты анализа, основанного на статистике больниц на нескольких континентах, показали, что у пациентов из наиболее подверженных COVID-19 стран, например Италии, Испании и Великобритании, наблюдается пониженное содержание витамина D в сравнении с больными из других государств.
РИА Новости 06:12
1,7K
Общество

Режим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая

Власти Приморья продлили режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая включительно.
Газета.Ru 06:14
18
Единоборства

Ян отреагировал на решение чемпиона UFC Сехудо завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американца Генри Сехудо над соотечественником Домиником Крузом и оценил заявление обладателя титула о завершении карьеры.
RT на русском 01:48
Политика

Путин заявил, что долги 1990-х не давали России развиваться

Долги 1990-х годов были непомерным бременем для России, однако она не только избавилась от них, но и накопила достаточно большой объем государственных резервов.
ТАСС 07:29
1
Общество

В США за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев заражения коронавирусом

Свыше 25 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за сутки, скончались более 1,6 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
РИА Новости 07:38
Музыка

На «Евровидении-2021» хотят выступить Little Big

Live24 07:16
3
Общество

Закрытые из-за коронавируса вестибюли метро в Москве откроются 12 мая

Часть вестибюлей метро в Москве, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, будут вновь открыты 12 мая.
Известия 08:47
Шоу-бизнес

Седокова показала фигуру после «месяца обжорства» на самоизоляции

Певица написала, что после «месяца обжорства» наконец-то поняла, что счастье не в еде и начала контролировать свое питание.
НТВ 02:45
Общество

Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
Ведомости вчера в 15:17
1,6K
Политика

Путин объяснил важность движения «Бессмертный полк» для россиян

Политика Сегодня 07:31
1
Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
83
Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
1,4K
Политика

Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом

Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
1,9K
Происшествия

После ИВЛ в Коммунарке в Москве выжили чуть более 13% пациентов

Среди пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице в Коммунарке в Москве, выжили чуть больше 13%.
Известия 08:01
Космос

Ученый не исключает попадания коронавируса на Землю с Марса

Вирусы инопланетного происхождения могут попасть на Землю через привезенные образцы марсианских пород, предостерег профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард.
Народные новости 03:35
7
Общество

Илон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск намерен перенести штаб-квартиру компании из Пало-Альто (Калифорния) и оставить Фримонт.
Российская газета вчера в 20:02
3
Здоровье

Роспотребнадзор утвердил поэтапное снятие ограничительных мер

Главный санврач России и глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила рекомендации для поэтапного снятия ограничений, введенных на территории страны из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Gazeta.SPb 05:06
997
Общество

Минпросвещения не планирует начинать учебный год раньше срока

Министерство просвещения не планирует начинать учебный год раньше 1 сентября.
Российская газета 05:55
72
Общество

Эксперт назвала сферы, где после пандемии ожидается рост зарплат

Вырастут зарплаты у сотрудников компаний-монополистов, а также в сферах с низкой конкуренцией - к таковым относятся энергетика и связь.
Shraibikus News 06:47
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