Экономика

РБКРБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
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С 1 января на очередные полгода увеличивается пенсионный возраст

Комсомольская правда01 января в 09:47

В России увеличился размер страховых пенсий

Аргументы недели07:30

В России увеличились пенсии на 6,6%

Pravda.Ruвчера в 01:28

Названо условие, по которому прекратят индексацию пенсий

Primpress.ru13:30

Что изменится в новом году

Медиа-Центр 35media.ru31.12.19 в 02:49

Дайджест Банки.ру: что случится с вашими финансами в январе

Банки.ру30.12.19 в 16:01

МРОТ, пенсии и пособия. Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

Аргументы и Факты30.12.19 в 16:01
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:15, Ашберн
Политика

Путин и Макрон поговорили по телефону

При обсуждении обстановки в Ливии Путин и Макрон высказались за разрешение кризиса мирным путем.
РИА Новости 09:52
Политика

Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
РИА Новости 16:59
Армия и оружие

Трамп отказался считать убийство Сулеймани «началом войны»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал журналистам убийство иранского генерала Касема Сулеймани, пишет Reuters.
РБК 15:39
Общество

В Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона

Турецкий телеканал Nergis TV приоткрыл детали захватывающей спецоперации по задержанию возможных сообщников 65-летнего бразильского бизнесмена, бывшего главы концернов Nissan и Renault Карлоса Гона, которые помогли ему тайно перелететь из Турции в Ливан при побеге из Японии.
Российская газета вчера в 08:21
Общество

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
РИА Новости 01 января в 21:41
Армия и оружие

Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранному вторжению.
РИА Новости 16:30
Наука

Нанотираны могли быть младшими особями тираннозавров

Анализ состава костей неизвестных маленьких динозавров — нанотиранов — помог исследователям узнать, что ископаемые животные не были отдельным видом плотоядных ящеров, а являлись детёнышами тираннозавров — «королей мезозоя».
News.ru вчера в 06:54
Происшествия

Число погибших при крушении Ан-12 в Судане возросло до 18 человек

Российская газета вчера в 16:09
Кино

Минкульт рассказал о падении сборов российских фильмов в 2019 году

Самым кассовым отечественным фильмом в 2019 году стала военно-приключенческая картина Алексея Сидорова «Т-34», которая собрала в прокате 2,3 миллиарда рублей.
Snob.ru 10:57
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Кино

В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»

RuNews24.ru вчера в 03:43
Общество

Федору Добронравову разрешили въезд на Украину

Lenta.ru 11:20
Здоровье

Названы преимущества резкого отказа от алкоголя

Медики рассказали, какие преимущества для организма имеет резкий отказ от употребления алкоголя.
Актуальные Новости 31.12.19 в 03:50
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой

"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Московский Комсомолец 14:26
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье

Вести.Ru 03:57
Культура

Жэньминь жибао (Китай): Россия – страна «пера и меча» (Жэньминь жибао)

Россию называют страной «пера и меча», глубина смысла этой метафоры в полной мере отражена в русской культуре, ярким примером которой является творчество Александра Сергеевича Пушкина.
ИноСМИ 16:21
Хоккей

Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Московский Комсомолец вчера в 09:14
Энергетика

Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов. Процедура носит временный характер и началась 1 января 2020 года.
ТК Звезда 11:22
Происшествия

Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Lenta.ru 16:37
Происшествия

Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»

В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Lenta.ru 09:10
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 16:26
Культура

Омский хор записал кавер на песню из «Ведьмака»

Омский русский народный хор записал кавер на песню, использованную во время съемок сериала «Ведьмак».
Актуальные Новости 09:23
Здоровье

Нездоровый оптимизм здравоохранения

Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
The Moscow Post 04:09
Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

РИА Новости 01 января в 00:45
Футбол

«Челси» продолжает следить за Чаловым

Один из самых перспективных футболистов России Фёдор Чалов продолжает находиться в орбите интересов лондонского "Челси", - утверждает standard.co.uk.
Sport.ru 08:59
Политика

МИД Ирана вызвал швейцарского посла после убийства Сулеймани

Как писал NEWS.ru, глава МИД Ирана Джавад Зариф считает, что убийство командующего подразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции является «актом международного терроризма США».
News.ru 00:32
Происшествия

При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей

Восемь детей получили ожоги во время пожара в клубе под Тернополем.
Вести.Ru 14:41
Здоровье

Врачи предупредили о вреде алкоголя при посещении бани

Напомним, к медицинским противопоказаниям посещения бани относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени и дыхательных путей.
Волгоградская правда 01 января в 10:34
Финансы

В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Коммерсантъ 03:47
Общество

Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги

Российская газета 09:22
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