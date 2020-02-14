Экономика

СолидарностьСолидарностьВ России выросли взносы на капремонт

Взносы на капитальный ремонт жилья выросли на 6-10% в 2019 году. Средний минимальный взнос на капремонт за 9 месяцев прошлого года увеличился на 10,4% - до 8,49 рубля за 1 кв. метр. При этом во многих регионах тарифы успели повысить в наступившем году.
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Дорого живется: плата за капремонт выросла на 6–10%

Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
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ТАССвчера в 19:28

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Известиявчера в 18:23
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