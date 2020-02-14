Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Взносы на капитальный ремонт жилья выросли на 6-10% в 2019 году. Средний минимальный взнос на капремонт за 9 месяцев прошлого года увеличился на 10,4% - до 8,49 рубля за 1 кв. метр. При этом во многих регионах тарифы успели повысить в наступившем году.

В России выросли взносы на капремонт

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