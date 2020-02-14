Экономика
Lenta.ruВ России увеличились взносы на капитальный ремонт
В России взносы на капитальный ремонт увеличились на 6-10 процентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).
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с чего всё началось
Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 16:01
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В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
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В качестве политических мер по урегулированию ситуации названы новый диалог между евроатлантическими государствами о взаимной безопасности, поддержка и определение «областей взаимодействия» между ЕС и Россией, а также запуск «нового диалога о национальной идентичности» на Украине.
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Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
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Подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Египте
В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19.
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Политика
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Юлия Ковальчук рассказала, как сблизилась с Жанной Фриске
Певица Юлия Ковальчук рассказала, как попала в группу «Блестящие» и стала подругой Жанны Фриске.
Гаджеты
В Сети появились новые официальные тизеры Samsung Galaxy S20
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Авто
Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval
Судя по кадрам, российский Haval H5 представляет собой чуть перелицованную версию Great Wall Hover H5, которая продавалась на рынке 9 лет назад.
Кино
Бекмамбетов снимет военный фильм в вертикальном формате
Шоу-бизнес
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Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.