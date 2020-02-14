Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России увеличились взносы на капитальный ремонт

В России взносы на капитальный ремонт увеличились на 6-10 процентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).
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Дорого живется: плата за капремонт выросла на 6–10%

Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
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Взносы на капитальный ремонт в России выросли на 6-10%

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Взносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году

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Российская газетавчера в 23:55

В России отмечен рост взноса за капремонт

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«Известия»: в 2019 году взносы за капремонт выросли более чем на 6-10%

ТАССвчера в 19:28

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Известиявчера в 18:23
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Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

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