Экономика

СолидарностьСолидарностьВ России выросли взносы на капремонт

Взносы на капитальный ремонт жилья выросли на 6–10% в 2019 году. Средний минимальный взнос на капремонт за девять месяцев прошлого года увеличился на 10,4% – до 8,49 рубля за 1 кв. метр. При этом во многих регионах тарифы успели повысить в наступившем году.
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Дорого живется: плата за капремонт выросла на 6–10%

Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
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