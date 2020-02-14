Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

«Минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года», — пишет газета «Известия» со ссылкой на организацию. Информации о размерах взноса за IV квартал пока нет. Регионы, как отмечается, повышают тариф за капремонт в разное время.

В России выросли взносы за капремонт

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