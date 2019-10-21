Уточняется, что одновременно выросло и число долларовых миллионеров — с 172 тыс. до 246 тыс. По оценкам аналитиков, 10% самых богатых россиян контролируют 83% всего личного благосостояния в стране. Отмечается, что по данному показателю Россия обходит США (76%) и Китай (60%).

Политика Восстановлением Донбасса займется популярный кавээнщик Украинский комик и бывший участник Клуба веселых и находчивых (КВН) Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».

Экономика Binance назвала срок добавления поддержки рубля Крупнейшая криптовалютная платформа Binance в скором времени собирается добавить поддержку фиатной торговли и начнет с рубля.

Шоу-бизнес Друзья Меган Маркл отговаривали ее от брака с принцем Гарри Одним из самых обсуждаемых фильмов в Британии со вчерашнего дня стала документальная лента о Меган Маркл и принце Гарри, которая вышла на канале ITV.

Общество Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.

Общество У Apple в России сменился генеральный директор Гендиректором ООО «Эппл рус», подразделения Apple в России, стала Татьяна Ахматова, отвечавшая за продажи в России и странах СНГ, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на трех партнеров Apple в России.

Шоу-бизнес Тимати показал выписку сына и возлюбленной из роддома Известный рэпер и предприниматель Тимати на днях, 16 октября, стал отцом во второй раз . Его невеста Анастасия Решетова родила сына.

Политика Путин 30 октября посетит Венгрию Президент РФ Владимир Путин планирует посетить с визитом Венгрию 30 октября. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.