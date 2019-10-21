Экономика
RT на русскомВ России выросло число долларовых миллиардеров
Уточняется, что одновременно выросло и число долларовых миллионеров — с 172 тыс. до 246 тыс. По оценкам аналитиков, 10% самых богатых россиян контролируют 83% всего личного благосостояния в стране. Отмечается, что по данному показателю Россия обходит США (76%) и Китай (60%).
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Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 09:41, Вашингтон
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Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 09:41, Вашингтон
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У Apple в России сменился генеральный директор
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Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Политика
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ВМС США в ближайшее время планируют установить боевой лазерный комплекс на корабль USS Portland, сообщает издание Drive.
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Президент РФ Владимир Путин планирует посетить с визитом Венгрию 30 октября. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
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Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.
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Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.