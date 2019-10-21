Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России выросло число долларовых миллиардеров

Уточняется, что одновременно выросло и число долларовых миллионеров — с 172 тыс. до 246 тыс. По оценкам аналитиков, 10% самых богатых россиян контролируют 83% всего личного благосостояния в стране. Отмечается, что по данному показателю Россия обходит США (76%) и Китай (60%).
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