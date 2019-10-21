Общество
RT на русскомВ России выросло число долларовых миллиардеров
Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров. Отмечается, что, по данным на первое полугодие 2019-го, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
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с чего всё началось
Одновременно выросло и число долларовых миллионеров — с 172 000 человек до 246 000 человек, сообщается в материалах исследовательской структуры Credit Suisse Research Institute.Газета Кемерова12:48
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РЕН ТВ 11:15
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
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ВМС США установят на корабль первый боевой лазер
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Армия и оружие
Шойгу назвал реальную причину выхода США из ДРСМД
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Пятый канал 06:20
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Московский Комсомолец вчера в 22:53
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Глава российской внешней разведки заявил об исторической миссии России
Историческая миссия России заключается в удержании Европы от разрыва с христианским мировоззрением и от попыток обустроить «дивный новый мир» антигуманного содержания, заявил 21 октября в авторской статье в белградской газете «Вечерние новости» руководитель российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
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