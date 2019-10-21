с чего всё началось

Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров. Отмечается, что, по данным на первое полугодие 2019-го, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.

Футбол Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.

Политика Нетаньяху не смог сформировать правительство Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство и вернул мандат на создание правительства президенту страну Реувену Ривлину.

Футбол Объявлена шестая пятерка претендентов на «Золотой мяч» Французское издание France Football опубликовало пятую пятерку претендентов на "Золотой мяч", передает Sport24.

Происшествия Калининградец умер от ожога кипятком из батареи в отделении полиции В Калининграде 36-летний мужчина, повредивший батарею отопления в отделе полиции, скончался от термических ожогов.

Гаджеты Новые процессоры Intel Core i5 получат 12 виртуальных ядер Стало известно, что настольные шестиядерные процессоры Intel Core i5 десятого поколения будут поддерживать Hyper-Threading.

Авто Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой Если автомобилист или владелец мотоцикла захочет сдать свой старый транспондер T-pass или карту T-card, то новую модель устройства он сможет купить со скидкой в 30%.

Гаджеты Google Pixel 4 протестировали в DxOMark Специалисты портала DxOMark протестировали возможности камеры недавно анонсированного смартфона Google Pixel 4. В ходе тестов традиционно снимают и оценивают более 1500 тестовых изображений, а также видео, длительностью более 2 часов.

Музыка Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.

Гаджеты ZTE проектирует смартфон с оригинальным исполнением селфи-камеры Китайская компания ZTE, по сообщению ресурса LetsGoDigital, проектирует смартфон с полностью безрамочным дисплеем и необычным исполнением фронтальной камеры.

Шоу-бизнес Мать Заворотнюк пришла на кладбище Мать актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком головного мозга 4 степени, заметили на Даниловском кладбище.

Здоровье Онищенко раскритиковал Минздрав за список смертельно опасных прививок Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что список «смертельно опасных» прививок, составленный Минздравом, нельзя воспринимать всерьёз.

Происшествия Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском По данным РЕН ТВ, в одном из вагончиков вахтовиков, которые снес поток воды после прорыва дамбы под Красноярском, находилось золото.

Здоровье Врач рассказал, как заблокировать опасные вирусы и не заболеть Врачи подтверждают, что в грудном молоке содержится масса полезных веществ, но подойдет этот метод не всем.

Шоу-бизнес Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».

Армия и оружие Помпео заявил о готовности Трампа к боевым действиям против Турции Президент Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости», заявил в интервью CNBC госсекретарь Майк Помпео.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Политика Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.

Здоровье Врач предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов Привозные бананы для увеличения срока хранения обрабатывают химическими веществами, в том числе канцерогенами.

Армия и оружие NYT сообщила о планах Трампа оставить 200 военных США в Сирии Президент США Дональд Трамп планирует оставить в восточной Сирии около 200 американских военных, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

Армия и оружие ВМС США установят на корабль первый боевой лазер ВМС США в ближайшее время планируют установить боевой лазерный комплекс на корабль USS Portland, сообщает издание Drive.

Происшествия На нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье отравились 7 человек Семь человек получили отравление в ходе ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе.

Армия и оружие Шойгу назвал реальную причину выхода США из ДРСМД «Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации», — заявил Шойгу на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.

Общество Экс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями.

Политика Глава российской внешней разведки заявил об исторической миссии России Историческая миссия России заключается в удержании Европы от разрыва с христианским мировоззрением и от попыток обустроить «дивный новый мир» антигуманного содержания, заявил 21 октября в авторской статье в белградской газете «Вечерние новости» руководитель российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.