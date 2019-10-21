Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России выросло число долларовых миллиардеров

Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров. Отмечается, что, по данным на первое полугодие 2019-го, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
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Исследование: число долларовых миллиардеров в России за год выросло в полтора раза

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Названы причины резкого роста числа долларовых миллиардеров в России

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Откуда в России так много долларовых миллионеров, если с экономикой все плохо

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RT на русскомвчера в 07:44

Credit Suisse заявил об увеличении числа долларовых миллиардеров в России

РИА Новостивчера в 07:29
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
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Компактный кроссовер Skoda Karoq, который будет меньше и дешевле «старшего» Kodiaq, поступит в продажу в России в феврале-марте 2020 года.
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Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
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Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев

Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
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Nissan представит в Токио новый купе-кроссовер

В Сети появилось первое изображение предсерийного прототипа кроссовера Nissan, который презентуют на Токийском автосалоне.
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Хет-трик Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Брюгге»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" разгромил "Брюгге". Встреча в Бельгии закончилась со счетом 5:0.
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Игры

Игры Electronic Arts могут вернуться в Steam

Сайт TheNerdMag предполагает, что это может быть подготовкой интеграции двух интернет-сервисов или возвращением игр EA на платформу.
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Актриса Валентина Талызина в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о своей госпитализации. «Со мной всё хорошо», — заявила она.
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Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе

Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.
RT на русском 17:25
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Волкову нашли нового соперника на турнир UFC в Москве

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Новые факты о Star Wars Jedi: Fallen Order – возможный шедевр

Второй режим позволит иметь 60 кадров в секунду при разрешении 1080 р. Тем не менее создатели не утверждают, что Star Wars Jedi: Fallen Order будет всегда иметь стабильные 60 FPS, но акцентируют внимание на том, что старались приблизиться к этому достаточно близко.
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"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
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Асад поддержал решения Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии

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В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России

Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
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Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты

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Либеральная партия Трюдо победила на парламентских выборах в Канаде

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