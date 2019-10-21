Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров. Отмечается, что, по данным на первое полугодие 2019-го, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.

Политика Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.

Шоу-бизнес Анна Снаткина по совету Сергея Безрукова похудела на 10 килограммов Анна Снаткина рассказала журналистам о совете Сергея Безрукова. Оказалось, что однажды благодаря актеру она похудела на 10 килограммов.

Экономика РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.

Политика В Кремле не увидели предпосылок для созыва «нормандской четверки» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не видит предпосылок к проведению саммита в «нормандском формате», о которых ранее заявил глава Украины Владимир Зеленский.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Политика Посол США на Украине дал показания против Трампа Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Единоборства Волков остался без соперника на UFC Турнир состоится в Москве девятого ноября, бой Волкова и дос Сантоса должен был стать вишенкой на торте.

Авто Компания Audi представила гибридный седан Audi A6 55 TFSI e quattro Клиенты могут заряжать Audi A6 55 TFSI e quattro на общественных зарядных станциях до выходной мощности 7,4 кВт с помощью прилагаемого кабеля режима 3. Это означает, что для зарядки пустой высоковольтной батареи требуется примерно два с половиной часа.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.

Армия и оружие Песков заявил, что США предали курдов и вынудили их воевать с Турцией США, которые последние несколько лет были самыми близкими союзниками курдов, бросили их, оставив на границе, вынуждая воевать с турками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Армия и оружие На Украине признали неэффективность бронекатеров «Гюрза-М» Артиллерийские украинские бронекатеры "Гюрза-М" не могут выполнять задачи в Черном море при волнении три балла и более из-за ограниченных боевых характеристик.

Происшествия Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права» «Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.

Шоу-бизнес Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.

Политика Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.

Общество Россияне оценили «стоимость» своей жизни в 5,8 млн рублей Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей в среднем.

Происшествия Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.

Происшествия Розыск: Пропал 14-летний школьник Евгений Шуршилин в Бердске В Бердске ищут 14-летнего подростка Евгения Шуршилина. Утром 22 октября он ушёл из дома и до сих пор не вернулся.

Происшествия Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17 Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.

Армия и оружие Российские вертолеты прилетели на бывшую базу США в Сирии Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на военном аэродроме Табка в провинции Ракка на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.

Футбол Нурмагомедов слетал в Турцию на матч «Реала» в Лиге чемпионов Во встрече, состоявшейся вчера, 22 октября, «Реал» одержал победу над «Галатасараем» со счётом 1:0. «Это была потрясающая ночь Лиги чемпионов в Стамбуле», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме», прикрепив это сообщение к видео.

Происшествия Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.

Армия и оружие Лукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве Белорусский президент Александр Лукашенко поручил Госсекретариату Совбеза и Минобороны страны разработать и в ближайшее время представить ему план мероприятий по адекватному реагированию в связи с размещением в Литве американской бронетехники.

Общество Ученые объяснили, почему женщинам нравятся психопаты Канадские ученые провели исследование и выяснили, почему женщин привлекают мужчины, страдающие различными расстройствами психики.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.