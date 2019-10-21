Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России выросло число долларовых миллиардеров

Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров. Отмечается, что, по данным на первое полугодие 2019-го, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
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Откуда в России так много долларовых миллионеров, если с экономикой все плохо

Комсомольская правдавчера в 08:30

Названы причины резкого роста числа долларовых миллиардеров в России

URA.Ru21 октября в 13:49

Credit Suisse заявил об увеличении числа долларовых миллиардеров в России

РИА Новости21 октября в 07:29

Эксперт о росте числа россиян-миллиардеров: «Все закончится кризисом»

Московский Комсомолец21 октября в 13:25

Исследование: число долларовых миллиардеров в России за год выросло в полтора раза

ТАСС21 октября в 09:34

В России выросло число долларовых миллиардеров

RT на русском21 октября в 07:44

Credit Suisse обнаружил в России 110 долларовых миллиардеров

Газета.Ru21 октября в 13:32
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Политика

Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова

Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Шоу-бизнес

Анна Снаткина по совету Сергея Безрукова похудела на 10 килограммов

Анна Снаткина рассказала журналистам о совете Сергея Безрукова. Оказалось, что однажды благодаря актеру она похудела на 10 килограммов.
OAnews 02:25
Экономика

РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Политика

В Кремле не увидели предпосылок для созыва «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не видит предпосылок к проведению саммита в «нормандском формате», о которых ранее заявил глава Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 02:51
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК вчера в 05:34
Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые откровенно рассказала о жизни в королевской семье

В фильме Меган Маркл призналась, что страдает.
Городской портал Новый Нижний 00:43
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика

Посол США на Украине дал показания против Трампа

Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Путешествия

Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции

РИА Новости вчера в 21:51
Происшествия

Возбуждено дело из-за гибели рабочих на руднике в Красноярском крае

Московский Комсомолец 02:58
Единоборства

Волков остался без соперника на UFC

Турнир состоится в Москве девятого ноября, бой Волкова и дос Сантоса должен был стать вишенкой на торте.
The Moscow Post вчера в 06:36
Авто

Компания Audi представила гибридный седан Audi A6 55 TFSI e quattro

Клиенты могут заряжать Audi A6 55 TFSI e quattro на общественных зарядных станциях до выходной мощности 7,4 кВт с помощью прилагаемого кабеля режима 3. Это означает, что для зарядки пустой высоковольтной батареи требуется примерно два с половиной часа.
SpeedMe 21 октября в 05:05
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Армия и оружие

Песков заявил, что США предали курдов и вынудили их воевать с Турцией

США, которые последние несколько лет были самыми близкими союзниками курдов, бросили их, оставив на границе, вынуждая воевать с турками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.
РИА Новости 02:40
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Армия и оружие

На Украине признали неэффективность бронекатеров «Гюрза-М»

Артиллерийские украинские бронекатеры "Гюрза-М" не могут выполнять задачи в Черном море при волнении три балла и более из-за ограниченных боевых характеристик.
Газета.Ru 02:29
Происшествия

Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права»

«Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.
РБК вчера в 12:33
Шоу-бизнес

Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления

Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма 21 октября в 05:51
Политика

Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу

Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС вчера в 04:31
Общество

Россияне оценили «стоимость» своей жизни в 5,8 млн рублей

Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей в среднем.
Известия вчера в 14:09
Происшествия

Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.
Известия вчера в 17:39
Происшествия

Розыск: Пропал 14-летний школьник Евгений Шуршилин в Бердске

В Бердске ищут 14-летнего подростка Евгения Шуршилина. Утром 22 октября он ушёл из дома и до сих пор не вернулся.
Бердск онлайн вчера в 22:16
Происшествия

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17

Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.
RT на русском вчера в 09:08
Армия и оружие

Российские вертолеты прилетели на бывшую базу США в Сирии

Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на военном аэродроме Табка в провинции Ракка на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Мойка78 вчера в 01:33
Футбол

Нурмагомедов слетал в Турцию на матч «Реала» в Лиге чемпионов

Во встрече, состоявшейся вчера, 22 октября, «Реал» одержал победу над «Галатасараем» со счётом 1:0. «Это была потрясающая ночь Лиги чемпионов в Стамбуле», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме», прикрепив это сообщение к видео.
Чемпионат 02:55
Происшествия

Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу

В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
РИА Новости вчера в 17:50
Армия и оружие

Лукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил Госсекретариату Совбеза и Минобороны страны разработать и в ближайшее время представить ему план мероприятий по адекватному реагированию в связи с размещением в Литве американской бронетехники.
RT на русском вчера в 16:03
Общество

Ученые объяснили, почему женщинам нравятся психопаты

Канадские ученые провели исследование и выяснили, почему женщин привлекают мужчины, страдающие различными расстройствами психики.
МИР 24 21 октября в 23:37
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Политика

Парламент Британии принял законопроект о Brexit

Британские депутаты поддержали новый законопроект о Brexit.
Газета.Ru вчера в 14:23
Как работают Яндекс.Новости?
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