Общество
RT на русскомВ России выросло число долларовых миллиардеров
Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров. Отмечается, что, по данным на первое полугодие 2019-го, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
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с чего всё началось
Одновременно выросло и число долларовых миллионеров — с 172 000 человек до 246 000 человек, сообщается в материалах исследовательской структуры Credit Suisse Research Institute.Газета Кемеровавчера в 12:48
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Credit Suisse зафиксировал рост числа долларовых миллиардеров в России
Rambler News Serviceвчера в 12:14
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