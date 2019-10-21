Экономика
RT на русскомВ России выросло число долларовых миллиардеров
Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров. Отмечается, что, по данным на первое полугодие 2019-го, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
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Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 08:27
Политика
Два американских патрульных катера для ВМС Украины прибыли в Одессу
Два американских патрульных катера класса Island прибыли в порт Одессы для эксплуатации Военно-морскими силами (ВМС) Украины.
ТАСС 06:58
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 01:43
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
РИА Новости 07:10
Политика
Советник президента заявил об отсутствии запрета в России на Telegram
Спецпредставитель российского президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram не запрещен в России.
Газета.Ru 09:25
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Общество
Эксперты назвали страны с лучшими пенсионными системами
Пенсионные системы вошедших в MMGPI-2019 стран эксперты разделили на четыре основные группы — от А (первоклассная и надежная, приносит хорошие выгоды, устойчива, высокий уровень целостности) до D (система имеет серьезные недостатки, которые необходимо устранить).
РБК 09:26
Политика
Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»
Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 09:34
Происшествия
Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер
Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru 06:18
Единоборства
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи
Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.
Sport.ru 05:59
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru вчера в 04:29
Кино
Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов
Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.
News.ru 06:29
Единоборства
Макгрегор даст пресс-конференцию в Москве
Metaratings 04:17
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 04:19
Политика
Красные перспективы: Россия и Египет готовятся к возобновлению полетов
Президенты Египта и России обсудят восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка в Сочи 23–24 октября.
Известия вчера в 17:01
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную закупочную цену на спирт
Минфин России предложил повысить минимальную закупочную цену на спирт до 57 рублей с 49 рублей за 1 л, говорится в пояснительной записке к проекту приказа, размещенной на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 09:33
Общество
В Германии могут построить космодром
Ранее союз выступил с предложением о строительстве первого в Германии космодрома. СМИ писали, что в Германии могут построить космодром.
ФАН 05:11
Общество
Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
«Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РБК вчера в 21:25
Фигурное катание
Загитова, Волосожар и Траньков выступят на шоу Art on Ice в Швейцарии
Sports.ru 09:01
Наука
Возникновение аутизма связано с недостатком белка в плаценте
Исследование CHICAGO-A на экспериментальных моделях показывает, что аллопрегнанолон (ALLO), один из многих гормонов, вырабатываемых плацентой во время беременности, очень важен для нормального развития головного мозга плода.
Машины и Механизмы вчера в 11:23
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации
Актриса Валентина Талызина в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о своей госпитализации. «Со мной всё хорошо», — заявила она.
RT на русском 04:26
Кино
Наталия Мещанинова снимет второй сезон сериала «Обычная женщина»
Уроженка Краснодара, режиссер Наталия Мещанинова стала постановщицей продолжения сериала «Обычная женщина» с Анной Михалковой в главной роли.
Кубань 24 06:14
Общество
В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
Студия "Квартал 95" считает, что хор имени Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке на Украине после их совместной песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
РИА Новости 07:36
Футбол
«Зенит» в Лейпциге поддержат около 1500 болельщиков
Около 1500 болельщиков «Зенита» отправятся на выездной матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» в Германию.
Sportbox.RU 09:18
Общество
Ученый предупредил об угрозе прорыва Горьковской плотины
Ученый отметил, что в этом случае последствия будут более серьезными, чем при ЧП в Красноярском крае.
РИА Новости 05:53
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
По словам Медведева, сегодня правительство не может не следить за происходящим в экономике страны.
РИА Новости 08:09
Общество
Названы регионы России с самым доступным газом
Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.
Lenta.ru вчера в 19:51