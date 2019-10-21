Экономика
RT на русскомВ России выросло число долларовых миллиардеров
Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров. Отмечается, что, по данным на первое полугодие 2019-го, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 15:15, Вашингтон
Здоровье
Названы часто игнорируемые больными признаки рака полости рта
Доктор Мясников перечислил провоцирующие развитие рака продукты В числе причин плохая гигиена полости рта, питание с низким содержанием витаминов, частое потребление мяса и жареной пищи, механические повреждения, гены, вирусные, грибковые инфекции, пишет "Медик Форум".
Волгоградская правда 02:00
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 11:19
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме
В Сети распространяется слух о недавнем путешествии пары в Риме, после которого на пальце у звезды появилось кольцо.
OAnews вчера в 14:49
Общество
Россия не вошла в рейтинг стран с лучшими пенсионными системами
Эксперты международной консалтинговой компании Mercer и мельбурнского Центра финансовых исследований при Университете Монаша представили рейтинг пенсионных систем мира Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI).
News.ru 13:50
Происшествия
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 06:53
Авто
Новую Skoda Octavia показали до премьеры
Мировой дебют новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября текущего года в штаб-квартире Skoda, расположенной в Млада-Болеславе.
Новые автомобили 15:09
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 22:08
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
РИА Новости 11:10
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о пуске «Калибров» «не с первого раза»
«Информация, опубликованная РБК, о якобы взлёте «не с первой попытки» ракет «Калибр» с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск» является глупостью от начала до конца», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:37
Политика
Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»
Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 13:34
Политика
Путин ввел Вышинского в состав СПЧ и исключил из совета Чикова
Президент России Владимир Путин ввел экс-главу «РИА Новости Украина», исполнительного директора МИА «Россия Сегодня» Кирилла Вышинского в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
РБК 14:52
Политика
Экс-нардеп обвинил премьера Украины в домогательствах к подчиненному
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук занимался сексуальными домогательствами к сотрудникам.
Московский Комсомолец 12:48
Здоровье
Врачи рассказали, как нормализовать артериальное давление без таблеток
Благотворно на уровень артериального давления влияют здоровый сон и отсутствие стресса, добавляют терапевты.
ТК Звезда 13:09
Здоровье
Названы продукты, которые снижают воспаление поджелудочной железы
Спасением для поджелудочной железы и печени могут стать артишоки, которые улучшают процесс пищеварения, снимают воспаление, а также ведут борьбу с жировой инфильтрацией.
Вечерний курьер 10:22
Кино
Прокат «Малефисенты 2» начался с катастрофы
Фильм "Малефисента 2: Владычица тьмы" стартует в американском прокате значительно хуже, чем ожидалось.
Kinonews.ru 19 октября в 18:18
Происшествия
Жительница Крыма выжила после падения с 40-метровой скалы
Жительница Симферополя осталась жива, сорвавшись во время прогулки с 40-метровой скалы.
ТАСС 08:06
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Газета.Ru 09:36
Политика
Бывший игрок КВН сообщил о назначении на пост советника секретаря СНБО
Бывший игрок КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо объявил, что займет пост советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Газета.Ru 14:03
Происшествия
На Украине один человек погиб при крушении вертолета
Вертолет Robinson-44 разбился в Полтавской области, один человек погиб, сообщила в понедельник Госслужба по ЧС Украины.
РИА Новости 15:01
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта
Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
РЕН ТВ вчера в 18:10
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру за 120 млн рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 млн рублей.
News.ru 14:29
Футбол
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд на 36-й минуте открыл счёт в матче 9-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).
Чемпионат вчера в 16:10
Футбол
Гончаренко: «Абсолютно никакого давления не чувствую»
Не чувствуем мы давление, только если кто-то начинает что-то дополнительно читать.
Sport24.ru 13:42
Футбол
Удаленный тренер «Оренбурга» Федотов получил вызов в КДК РФС
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов, удаленный с матча против самарских «Крыльев Советов», получил приглашение на заседание контрольно-дисциплинарного комитета российского футбольного союза (КДК РФС).
МК-Спорт 15:03
Футбол
Каррера может возглавить «Дженоа»
Чемпионат вчера в 20:30
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 05:43