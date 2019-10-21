Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России выросло число долларовых миллиардеров

Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров. Отмечается, что, по данным на первое полугодие 2019-го, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
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Credit Suisse заявил об увеличении числа долларовых миллиардеров в России

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Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 15:15, Вашингтон
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Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
РИА Новости 11:10
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«Информация, опубликованная РБК, о якобы взлёте «не с первой попытки» ракет «Калибр» с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск» является глупостью от начала до конца», — говорится в сообщении.
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Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»

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Спасением для поджелудочной железы и печени могут стать артишоки, которые улучшают процесс пищеварения, снимают воспаление, а также ведут борьбу с жировой инфильтрацией.
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Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

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Бывший игрок КВН сообщил о назначении на пост советника секретаря СНБО

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Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд на 36-й минуте открыл счёт в матче 9-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).
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Арестован подозреваемый в поджоге дома в Ростове

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