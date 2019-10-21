Экономика
RT на русскомВ России выросло число долларовых миллиардеров
Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров. Отмечается, что, по данным на первое полугодие 2019-го, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
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Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
Происшествия
Российский врач оставила раненую собаку умирать на пороге клиники
В городе Нижнекамск, Республика Татарстан, ветеринар отказалась спасать раненую собаку и оставила ее умирать на пороге клиники.
Происшествия
Получившая удар в живот активистка пожаловалась в Басманный суд на СК
В Сети появился ролик, на котором видно, как один из задержавших Сосновскую полицейских ударил ее в живот.
Гаджеты
Составлен рейтинг самых мощных смартфонов
Разработчики теста Master Lu уверены, что уже к концу 2019 года 50% мест в их рейтинге достанется смартфонам, использующим технологию 5G.
Авто
Обновлённый седан Buick Regal показался на снимках из Китая
Первые снимки и сведения о перекроенной модели Buick Regal поступили из минпромторга Китая.
Технологии
Четки Ватикана взломали за 15 минут
Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Политика
Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети
Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Политика
Вторая ветка «Турецкого потока» будет достроена к 2020 году
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
Экономика
HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году
Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Политика
На брексит снова не хватает времени
Противники Джонсона уверены, что он хочет провести соглашение через парламент, чтобы отозвать просьбу об отсрочке брексита.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
Футбол
Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы
Экономика
В Казани увеличили цены на строительство соципотечного жилья
Повысить стоимость цен на строительство 1 квадратного метра соципотечного жилья требовали подрядчики.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Петербурге увеличилось до 16
Число пострадавших при столкновении маршрутного микроавтобуса и трамвая в Санкт-Петербурге увеличилось до 16 человек, включая троих детей 10 и 14 лет.
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
Теннис
Медведев и Хачанов вошли в состав сборной России на Кубок Дэвиса
В состав команды вошли Даниил Медведев (4-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов), Карен Хачанов (9), Андрей Рублев (22) и Евгений Донской (118).
Политика
Россия и Египет планируют возобновить авиасообщение
Политика
Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал известный шоумен
Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал известный шоумен, в прошлом — член команды КВН и креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Кино
Минкульт представил «черный список» кинематографистов
Четыре новые части посвящены данным о фильмах, созданных при государственной поддержке и вышедших в прокат, списку кинокомпаний-получателей средств господдержки, проектам, получившим поддержку с 2015 года и так называемой "доске позора" – перечню проектов, получивших помощь от государства и не вернувших деньги в Минкульт или вообще не запущенных в произодство.
Экономика
В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк
Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич рассказала о проблемах после рождения второго ребенка
Актриса не стесняется своих недостатков. Мама двоих детей Анна Хилькевич выглядит невероятно молодо: она тоненькая, подтянутая.
Политика
Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»
Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Авто
Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям
С 21 октября каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка.