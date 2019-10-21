Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России выросло число долларовых миллиардеров

Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров. Отмечается, что, по данным на первое полугодие 2019-го, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
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В России выросло число долларовых миллиардеров

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Исследование: число долларовых миллиардеров в России за год выросло в полтора раза

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Мировое благосостояние достигло рекордного уровня в 2019 году

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В России нашли 110 долларовых миллиардеров

Московский Комсомолец15:08

Credit Suisse заявил об увеличении числа долларовых миллиардеров в России

РИА Новости11:29

Россия обогнала США по уровню личного благосостояния миллионеров

Российская газета10:30
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Обновлённый седан Buick Regal показался на снимках из Китая

Первые снимки и сведения о перекроенной модели Buick Regal поступили из минпромторга Китая.
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Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
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Вторая ветка «Турецкого потока» будет достроена к 2020 году

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Директор «Алисы» рассказал о массовой драке на концерте в Череповце

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Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ 06:33
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Противники Джонсона уверены, что он хочет провести соглашение через парламент, чтобы отозвать просьбу об отсрочке брексита.
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Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
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Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы

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Повысить стоимость цен на строительство 1 квадратного метра соципотечного жилья требовали подрядчики.
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Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Петербурге увеличилось до 16

Число пострадавших при столкновении маршрутного микроавтобуса и трамвая в Санкт-Петербурге увеличилось до 16 человек, включая троих детей 10 и 14 лет.
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Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
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В состав команды вошли Даниил Медведев (4-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов), Карен Хачанов (9), Андрей Рублев (22) и Евгений Донской (118).
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Россия и Египет планируют возобновить авиасообщение

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Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал известный шоумен, в прошлом — член команды КВН и креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.
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Вратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного

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Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

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Четыре новые части посвящены данным о фильмах, созданных при государственной поддержке и вышедших в прокат, списку кинокомпаний-получателей средств господдержки, проектам, получившим поддержку с 2015 года и так называемой "доске позора" – перечню проектов, получивших помощь от государства и не вернувших деньги в Минкульт или вообще не запущенных в произодство.
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Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
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Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»

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Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям

С 21 октября каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка.
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