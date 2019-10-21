Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России выросло число долларовых миллиардеров

Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров. Отмечается, что, по данным на первое полугодие 2019-го, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
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Мировое благосостояние достигло рекордного уровня в 2019 году

Интерфакс12:11

Исследование: число долларовых миллиардеров в России за год выросло в полтора раза

ТАСС13:34

Богатства России прирастают миллионерами и миллиардерами

Коммерсантъ13:26

Credit Suisse зафиксировал рост числа долларовых миллиардеров в России

Rambler News Service12:14

В России нашли 110 долларовых миллиардеров

Московский Комсомолец15:08

В России выросло число долларовых миллиардеров

RT на русском11:44

Credit Suisse заявил об увеличении числа долларовых миллиардеров в России

РИА Новости11:29
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Экономика

В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк

Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
RT на русском 14:34
Футбол

Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч»

Французское издание France Football опубликовало вторую пятерку претендентов на "Золотой мяч", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:34
Политика

Путин ввел Вышинского в состав СПЧ

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о введении журналиста, исполнительного директора МИА «Россия сегодня» Кирилла Вышинского в состав Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ).
Известия 14:10
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
RT на русском 16:30
Происшествия

Бывший украинский министр погиб при крушении вертолета

При крушении вертолета Robinson R44 в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый.
Известия 16:27
Здоровье

Малышева назвала неэффективные лекарства от простуды

Телеведущая Елена Малышева назвала популярные в России лекарства, которые абсолютно бесполезны при лечении простуды.
Дни.ру 18 октября в 17:45
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 08:19
Происшествия

На востоке Москвы горит крупный склад

Складской комплекс загорелся вечером в понедельник на востоке Москвы.
Российская газета 16:43
Общество

Стали известны регионы с самым доступным газом для населения

В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.
РИА Новости вчера в 21:17
Кино

Открыта база данных выделенной киноотрасли государственной поддержки

По словам главы Минкульта, к 1 января 2020 года планируется внести в базу все фильмы, с 2008 года удостоенные поддержки Минкультуры и с 2010 года – субсидий Фонда кино.
Ревизор.ру 14:00
Футбол

Вратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного

Lenta.ru 14:11
Технологии

В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона

На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
Инфорос 08:07
Происшествия

Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском

По данным РЕН ТВ, в одном из вагончиков вахтовиков, которые снес поток воды после прорыва дамбы под Красноярском, находилось золото.
РЕН ТВ 11:15
Общество

Олег Монгол победил Руки-Базуки в бою по правилам ММА

Блогер Олег Монгол одержал победу в поединке по правилам смешанных единоборств против коллеги по цеху Кирилла Терёшина, более известного как «Руки-Базуки».
Рамблер 10:21
Политика

Правительство Британии будет добиваться ратификации сделки по Brexit

На экстренных слушаниях 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать предлагаемое Джонсоном соглашение с ЕС о Brexit, внеся поправку к тексту документа, подтверждающую действие принятой в сентябре законодательной нормы об обязанности премьера просить о переносе сроков выхода из ЕС на три месяца или до момента, пока сделка не будет одобрена.
РИА Новости 16:05
Экономика

Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
RT на русском 10:09
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Шоу-бизнес

Мать жениха раскритиковали за попытку затмить невесту

Lenta.ru 16:30
Фигурное катание

Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 07:43
Происшествия

Чеченец избил журналиста в Крыму из-за замечания о езде

Московский Комсомолец 09:29
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 13:55
Происшествия

Пьяный российский полицейский насмерть сбил пешехода на «зебре»

В Рязани пьяный сотрудник полиции насмерть задавил человека на пешеходном переходе, сообщает «МК Рязань».
Lenta.ru 16:34
Политика

Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо

Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Интерфакс 13:05
Авто

Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям

С 21 октября каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка.
Автоновости дня 05:48
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова вернулась на работу сразу после выписки из роддома

Решетова тщательно следит за работой салона: она приезжала сюда до самых родов и продолжает работать, несмотря на свой новый статус молодой мамы.
ГлобалМСК.ру 15:39
Происшествия

Установлены подозреваемые по делу о взрыве газа в Шахтах

Следственный комитет России установил двух подозреваемых в рамках расследования уголовного дела о хлопке бытового газа в городе Шахты Ростовской области, где погибли пять человек.
Взгляд.ру 16:22
Культура

Руководитель хора Веревки рассказал, кто надоумил коллектив выступить со скандальным номером

Украина.ру 11:38
Общество

Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

РИА Новости 11:10
Происшествия

Топ-менеджер банка «Советский» получил условный срок за хищения

В ходе преступной деятельности соучастники присвоили средства банка общей суммой более 1,783 млрд руб. Суд признал Кузнецова виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно со штрафом 500 тыс. руб. Кузнецов признал свою вину.
РБК 16:50
Происшествия

Американских геев-военных избили в Хорватии за тверк в ночном клубе

На хорватском курорте Задар двух темнокожих американских военных избили за тверк в ночном клубе, сообщили в правоохранительных органах.
Взгляд.ру 16:15
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