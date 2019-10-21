Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России выросло число долларовых миллиардеров

Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров. Отмечается, что, по данным на первое полугодие 2019-го, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
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В России нашли 110 долларовых миллиардеров

Московский Комсомолец15:08

Credit Suisse заявил об увеличении числа долларовых миллиардеров в России

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Богатства России прирастают миллионерами и миллиардерами

Коммерсантъ13:26

Credit Suisse зафиксировал рост числа долларовых миллиардеров в России

Rambler News Service12:14

Мировое благосостояние достигло рекордного уровня в 2019 году

Интерфакс12:11

В России выросло число долларовых миллиардеров

RT на русском11:44

Исследование: число долларовых миллиардеров в России за год выросло в полтора раза

ТАСС13:34
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Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
Происшествия

В Ижевске 16-летнюю девочку арестовали за избиение сверстницы

Российская газета 15:23
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Die Welt: Путин победил в Сирии без войны

Журналист немецкого издания Die Welt Михаэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин смог одержать победу в Сирии, не прибегая к военным действиям, сообщает Ura.ru.
Национальная служба новостей 04:44
Происшествия

На Бали россиянку задержали по подозрению в контрабанде наркотиков

Российскую туристку, француза и двоих таитянок задержали в международном аэропорту Бали с наркотиками при себе.
РБК 16:32
Армия и оружие

ВМС США установят на корабль первый боевой лазер

ВМС США в ближайшее время планируют установить боевой лазерный комплекс на корабль USS Portland, сообщает издание Drive.
Rambler News Service 08:11
Политика

Глава Пентагона прибыл в Саудовскую Аравию с необъявленным визитом

Министр обороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию в понедельник, 21 октября, сообщает Reuters.
Известия 15:45
Происшествия

15 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае

В ночь на субботу, 19 октября, в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу.
RuNews24.ru 19 октября в 09:28
Происшествия

Бывший украинский министр погиб при крушении вертолета

При крушении вертолета Robinson R44 в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый.
Известия 16:27
Культура

Руководитель хора Веревки рассказал, кто надоумил коллектив выступить со скандальным номером

Украина.ру 11:38
Экономика

В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк

Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
RT на русском 14:34
Музыка

Вышел клип на новую песню сольного проекта лидера Rammstein

Российская газета вчера в 17:59
Политика

В Кремле заявили об исходящей от официального Киева «невнятице»

15 октября Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы, заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также отвода сил.
RT на русском 13:53
Политика

Коломойский счел украинского министра дебилом и призвал его уйти в отставку

Олигарх Игорь Коломойский призвал министра экономики Украины Тимофея Милованова уйти в отставку после его слов о влиянии шуток «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Lenta.ru 16:29
Шоу-бизнес

У Бузовой нашли квартиру за 120 миллионов рублей

По информации издания, речь идет о квартире стоимостью 120 миллионов рублей в новом доме в районе Мосфильмовской улицы (район Раменки, Западный административный округ).
Lenta.ru 16:17
Единоборства

После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка

После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru вчера в 15:01
Происшествия

Пьяный российский полицейский насмерть сбил пешехода на «зебре»

В Рязани пьяный сотрудник полиции насмерть задавил человека на пешеходном переходе, сообщает «МК Рязань».
Lenta.ru 16:34
Шоу-бизнес

Мать Заворотнюк пришла на кладбище

Мать актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком головного мозга 4 степени, заметили на Даниловском кладбище.
Московский Комсомолец 15:55
Политика

Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо

Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Интерфакс 13:05
Футбол

Гончаренко считает, что «Ростов» показывает самый интересный футбол среди ведущих команд РПЛ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил прогресс «Ростова», отвечая на вопрос о том, какая из команд РПЛ, борющихся за чемпионство, показывает самый интересный футбол.
Sport24.ru 13:49
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Директор «Алисы» рассказал о массовой драке на концерте в Череповце

РИА Новости 11:30
Политика

Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН

Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
RT на русском 16:09
Футбол

Объявлена первая пятерка номинантов на «Золотой мяч»

Французское издание France Football объявило имена пятерых номинантов на награду "Золотой мяч", передает Sport24.
Газета.Ru 16:20
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Здоровье

Минздрав начал модернизацию поликлиник и ФАПов

Минздрав начал модернизацию первичного звена здравоохранения - поликлиник, районных больниц федьдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 07:03
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова установила рекорд на этапе Гран-при

Газета.Ru 14:57
Армия и оружие

Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»

В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Известия 15:56
Футбол

Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы

Советский спорт 11:46
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Происшествия

СК предъявил обвинение жителю Саратова в убийстве девятилетней девочки

ТАСС 07:01
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Стадион «Калининград» передали в областную собственность

Клопс 12:19
Происшествия

Второй ранг присвоен пожару на складе на востоке Москвы

Пожару на складе на востоке Москвы присвоен второй ранг сложности из пяти возможных, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.
ТАСС 15:46
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