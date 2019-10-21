Экономика
RT на русскомВ России выросло число долларовых миллиардеров
Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров. Отмечается, что, по данным на первое полугодие 2019-го, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
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Авто
Жителю Новосибирской области насчитали 273 тысячи налога за Bentley
Жителю Новосибирской области начислили транспортный налог за Bentley Bentayga 2016 года в размере 273 тысяч рублей, сообщили в региональном УФНС.
РИА Новости 12:20
Политика
Валерий Фадеев назначен главой СПЧ
Главой президентского Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев, 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку.
Lenta.ru 13:56
Финансы
«Траст» оценил требования к «Открытие холдингу» в 450 млрд рублей
Долг сформирован из невозвращенных кредитов, выданных «Трастом», банком «ФК Открытие», «Рост банком», и облигаций «Открытие холдинга» на балансе банка, пояснил представитель банка.
Ведомости 10:20
Происшествия
В Симферополе мотоциклист избил журналиста
Поводом для конфликта стало замечание, которое сделал журналист Николай Уваров мотоциклисту, ехавшему по пешеходной зоне в центре города.
Аргументы и Факты - Крым 10:19
Общество
В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
РИА Новости 11:36
Политика
В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист
Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Lenta.ru 09:50
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском
Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
RT на русском 09:53
Общество
Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировки
Наказанием за нарушения в интернете для компаний вместо блокировки могут стать штрафы, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне.
Коммерсантъ 07:04
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 12:27
Политика
Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал известный шоумен
Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал известный шоумен, в прошлом — член команды КВН и креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.
Вести.Ru 13:49
Политика
Два американских патрульных катера для ВМС Украины прибыли в Одессу
Два американских патрульных катера класса Island прибыли в порт Одессы для эксплуатации Военно-морскими силами (ВМС) Украины.
ТАСС 10:58
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Петербурге увеличилось до 16
Число пострадавших при столкновении маршрутного микроавтобуса и трамвая в Санкт-Петербурге увеличилось до 16 человек, включая троих детей 10 и 14 лет.
РБК вчера в 20:46
Экономика
В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк
Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
RT на русском 14:34
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ 10:09
Кино
Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов
Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.
News.ru 10:29
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 08:17
Игры
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
CyberSport.ru 19 октября в 15:12
Футбол
Арсенал (Тула) — Сочи 1:1
Тульские Известия вчера в 14:00
Футбол
Роберт Бауэр: «Уровень российской Премьер-лиги выше, чем принято считать в Европе»
Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр рассказал о том, как он чувствует себя в команде, и оценил уровень футбола в РПЛ.
Sport24.ru 12:55
Армия и оружие
Курды закидали американских военных помидорами и камнями
Жители сирийского Камышлы закидали камнями и помидорами американских военных, покидавших город.
Lenta.ru 12:40
Общество
СМИ подсчитали стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк
Стало известно российским СМИ, во сколько семье Анастасии Заворотнюк обходится ее лечение, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:42
Экономика
Китай обогнал США по числу богачей
Lenta.ru 13:57
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Футбол
Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство, потому что нас судили нетрезвые люди»
Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА в 1995 году.
Sport24.ru 08:52
Авто
Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию
Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.
Ведомости 12:31
Общество
Минстрой оградит застройщиков от «потребительского терроризма»
Ранее Стасишин сообщал, что на рассмотрение в Госдуму будут внесены поправки в закон о долевом строительстве, касающиеся деятельности банков.
Интерфакс 10:25
Происшествия
Сын депутата Госдумы избил работника отеля в Подмосковье
В Московской области сын депутата Госдумы Гаджимурада Омарова Махмуд напал на сотрудника отеля по имени Умид и избил его вместе с другим мужчиной.
Известия 12:50
Шоу-бизнес
Актриса Надежда Михалкова эмоционально поздравила знаменитого отца
Надежда Михалкова, дочь режиссера, опубликовала на своей станице в Инстаграм обращение к знаменитому отцу.
SM News 12:43