Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров. Отмечается, что, по данным на первое полугодие 2019-го, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.

Авто Жителю Новосибирской области насчитали 273 тысячи налога за Bentley Жителю Новосибирской области начислили транспортный налог за Bentley Bentayga 2016 года в размере 273 тысяч рублей, сообщили в региональном УФНС.

Политика Валерий Фадеев назначен главой СПЧ Главой президентского Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев, 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку.

Происшествия В Симферополе мотоциклист избил журналиста Поводом для конфликта стало замечание, которое сделал журналист Николай Уваров мотоциклисту, ехавшему по пешеходной зоне в центре города.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.

Общество Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировки Наказанием за нарушения в интернете для компаний вместо блокировки могут стать штрафы, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне.

Политика Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.

Политика Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал известный шоумен Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал известный шоумен, в прошлом — член команды КВН и креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.

Политика Два американских патрульных катера для ВМС Украины прибыли в Одессу Два американских патрульных катера класса Island прибыли в порт Одессы для эксплуатации Военно-морскими силами (ВМС) Украины.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Петербурге увеличилось до 16 Число пострадавших при столкновении маршрутного микроавтобуса и трамвая в Санкт-Петербурге увеличилось до 16 человек, включая троих детей 10 и 14 лет.

Экономика В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.

Кино Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.

Экономика ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.

Игры В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.

Футбол Роберт Бауэр: «Уровень российской Премьер-лиги выше, чем принято считать в Европе» Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр рассказал о том, как он чувствует себя в команде, и оценил уровень футбола в РПЛ.

Армия и оружие Курды закидали американских военных помидорами и камнями Жители сирийского Камышлы закидали камнями и помидорами американских военных, покидавших город.

Общество СМИ подсчитали стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк Стало известно российским СМИ, во сколько семье Анастасии Заворотнюк обходится ее лечение, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Шоу-бизнес Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.

Футбол Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство, потому что нас судили нетрезвые люди» Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА в 1995 году.

Авто Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.

Общество Минстрой оградит застройщиков от «потребительского терроризма» Ранее Стасишин сообщал, что на рассмотрение в Госдуму будут внесены поправки в закон о долевом строительстве, касающиеся деятельности банков.

Происшествия Сын депутата Госдумы избил работника отеля в Подмосковье В Московской области сын депутата Госдумы Гаджимурада Омарова Махмуд напал на сотрудника отеля по имени Умид и избил его вместе с другим мужчиной.