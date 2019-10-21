Экономика
Газета КемероваВ России стало больше долларовых миллионеров и миллиардеров
В России выросло число долларовых миллиардеров. По данным на первое полугодие 2019 года, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
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Откуда в России так много долларовых миллионеров, если с экономикой все плохо
Комсомольская правдавчера в 08:30
Credit Suisse заявил об увеличении числа долларовых миллиардеров в России
РИА Новости21 октября в 07:29
Исследование: число долларовых миллиардеров в России за год выросло в полтора раза
ТАСС21 октября в 09:34
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Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства
79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.
StarHit.ru 21 октября в 09:00
Экономика
В резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
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Эрдоган обвинил США в неполном выполнении обещаний по Сирии
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Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
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Lenta.ru вчера в 19:17
Экономика
В Петербурге промышленники просят у Смольного 2 млрд рублей
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РБК вчера в 17:56
Наука
Космологическую постоянную предложили объяснять динамикой планковских регионов
Физик Стивен Карлип объяснил наблюдаемое небольшое значение космологической постоянной сокращением эффектов расширения и сжатия планковских регионов, для которых кривизна пространства-времени по-прежнему огромна.
N+1 18 октября в 20:02
Кино
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Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости вчера в 01:16
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru вчера в 09:27
Экономика
Китай обогнал США по числу самых богатых людей мира
UfacityNews.ru вчера в 06:25
Футбол
Сарри назвал «Локомотив» коварной командой
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
Спорт день за днем вчера в 14:48
Общество
В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян
Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
SakhalinMedia.ru вчера в 08:05
Армия и оружие
Военная полиция РФ начала патрулировать позиции армии САР у Манбиджа
РЕН ТВ вчера в 22:14
Авто
Обновленный пикап Nissan Titan XD лишился дизеля
Японский автопроизводитель Nissan обновил тяжелый пикап Titan XD.
Picsnews.net вчера в 05:55
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарно стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург—Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва—Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:43
Происшествия
Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве
РБК вчера в 05:34
Общество
Новый император Японии Нарухито взошел на престол
В Японии император Нарухито официально вступил на престол. Трансляцию общественного телевидения страны посмотрел портал «360».
Сусанин вчера в 04:17
Политика
В Госдепе заявили о «дырах» в договорённостях России и Турции по САР
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что в договорённостях, достигнутых Россией и Турцией по Сирии, много «дыр».
RT на русском вчера в 22:30
Экономика
ЦБ разработал концепцию гарантирования на рынке страхования жизни
Банк России (ЦБ) разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни.
Коммерсантъ вчера в 09:42
Наука
Чем вреден дневной сон, рассказали специалисты
Пишет Омск вчера в 08:12
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Хоккей
«Салават Юлаев» вновь проиграл «Авангарду» в Уфе
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019 / 20 Первый гол зрители увидели на 31-й секунде: красивой заброшенной шайбой отметился форвард "Авангарда" Свен Андригетто.
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Физики предсказали существование новых экзотических ядер
Используя принципы решеточной квантовой хромодинамики команда ученых из Индии предсказала существования нескольких новых дейтронопободных ядер.
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Космос
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РИА Новости вчера в 19:33
Политика
Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции
Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Взгляд.ру вчера в 14:55
Общество
Медведев предупредил о массовой переквалификации людей из-за роботов
Глава правительства Дмитрий Медведев считает, что уже сейчас нужно готовиться к «серьезной переквалификации людей» в связи с роботизацией труда, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 08:09
Фигурное катание
15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания
Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости 21 октября в 11:50
Общество
Великобритания сняла запрет на полеты в Шарм-эль-Шейх
Великобритания возобновляет полеты в египетский город Шарм-эль-Шейх спустя четыре года после крушения российского авиалайнера.
ТурДом вчера в 09:12
Армия и оружие
Пентагон подтвердил имитацию бомбардировки Крыма своими самолётами
Ранее News.ru сообщал, что американские самолёты Boeing B-52H и Boeing P8A Poseidon летают над Крымом, имитируя военные действия.
News.ru вчера в 22:51