Экономика
АБНВ России выросло число долларовых миллионеров
Отмечается, что Россия занимает 9 место по показателям прироста богатейших людей — 3120 человек в РФ смогли довести свое состояние до отметки $100 млн. Согласно данным банка, в России насчитывается 246 тыс. долларовых миллионеров, а 264 человека входят в 1% самых богатых людей мира.
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Откуда в России так много долларовых миллионеров, если с экономикой все плохо
Комсомольская правдавчера в 08:30
Исследование: число долларовых миллиардеров в России за год выросло в полтора раза
ТАСС21 октября в 09:34
Credit Suisse заявил об увеличении числа долларовых миллиардеров в России
РИА Новости21 октября в 07:29
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Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Футбол
«Зенит» определился с формой на матч с «РБ Лейпциг»
Сегодня, 23 октября, в немецком Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит».
Sport24.ru 04:33
Гаджеты
Xiaomi Mi 8 подешевел до уровня смартфонов на Snapdragon 730
Пока Vivo готовит экстремально доступный смартфон на платформе Snapdragon 855, Xiaomi Mi 8 — флагманская модель прошлого года, построенная на SoC Snapdragon 845 — очень сильно подешевела в Китае.
iXBT.com 21 октября в 23:53
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Происшествия
Стало известно о подготовке взрыва на российском военном корабле
Свидетель по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Мухаммаджон Турдиев собирался взорвать военный корабль во Владивостоке весной 2017 года.
Lenta.ru 10:26
Общество
Опубликовано видео испытаний на прочность Крымского моста
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность.
REGNUM 07:59
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс 09:49
Армия и оружие
Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
Вести.Ru 10:30
Политика
В США прокомментировали задержание Ахмеда Билалова
Представитель иммиграционной и таможенной полиции США Тэмми Спайсер прокомментировал ситуацию с задержанием бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
Газета.Ru 10:36
Политика
В Германии прокомментировали договоренности Путина и Эрдогана по Сирии
Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил о намерении Германии обсудить с европейскими партнерами договоренность президентов РФ и Турции касательно Сирии.
Журналистская правда 09:20
Происшествия
Чиновница пострадала в крупном ДТП в Петербурге
В Санкт-Петербурге в результате ДТП с двумя автомобилями и пешеходами получила травмы сотрудница комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленинградской области Надежда Ильина.
Газета.Ru 10:35
Общество
Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты
Lenta.ru вчера в 15:59
Музыка
Селена Гомес опубликовала новый клип на песню Lose You To Love Me
23 октября Селена Гомес опубликовала новый клип на песню Lose You To Love Me.
Актуальные Новости 06:08
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Газета.Ru 09:27
Музыка
Александр Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Отметилась и сама Ольга, написав в комментарии, что исполнение Розенбаумом её песен становится доброй традицией: несколько лет назад он уже перепел на свой лад "Мало половин".
Discover24 09:22
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 18 октября в 20:02
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Политика
В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
Мероприятия в Киркенесе, посвященные 75-й годовщине освобождения восточного Финнмарка советской армией, являются, в том числе, выражением благодарности Норвегии советским солдатам, освободившим север Норвегии от фашистов в октябре 1944 года, сообщил РИА Новости министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.
РИА Новости 09:03
Культура
Представитель Добронравова опроверг уход Добрынина из «Сватов»
Представитель Федора Добронравова, который сыграл роль Ивана Будько в полюбившемся сериале «Сваты», опроверг уход из картины актера Николая Добрынина.
Телепрограмма вчера в 04:37
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Футбол
«Спартак-2» разгромил «Факел» в первенстве ФНЛ
Футболисты второй команды московского "Спартака" прервали серию из девяти матчей без побед в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), разгромив на своем поле воронежский "Факел" в рамках 19-го тура первенства.
РИА Новости 10:14
Происшествия
СК проверит факт гибели получившего ожоги от батареи в ОМВД футболиста
Газета.Ru вчера в 05:59
Кино
Глава Disney упрекнул Скорсезе за критику Marvel
Рамблер 06:38
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16