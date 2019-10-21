Экономика

АБНАБНВ России выросло число долларовых миллионеров

Отмечается, что Россия занимает 9 место по показателям прироста богатейших людей — 3120 человек в РФ смогли довести свое состояние до отметки $100 млн. Согласно данным банка, в России насчитывается 246 тыс. долларовых миллионеров, а 264 человека входят в 1% самых богатых людей мира.
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Откуда в России так много долларовых миллионеров, если с экономикой все плохо

Комсомольская правдавчера в 08:30

Названы причины резкого роста числа долларовых миллиардеров в России

URA.Ru21 октября в 13:49

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ТАСС21 октября в 09:34

В России выросло число долларовых миллиардеров

RT на русском21 октября в 07:44

Credit Suisse заявил об увеличении числа долларовых миллиардеров в России

РИА Новости21 октября в 07:29
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Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%

К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
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Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО

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Вести.Ru 10:30
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Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил о намерении Германии обсудить с европейскими партнерами договоренность президентов РФ и Турции касательно Сирии.
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В Санкт-Петербурге в результате ДТП с двумя автомобилями и пешеходами получила травмы сотрудница комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленинградской области Надежда Ильина.
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