Экономика
РБКВ России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
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с чего всё началось
По словам Артема Сычева, подмены номера коснулись широкого круга банков. При этом не все операторы реагируют на сообщения ЦБ о фактах мошеннических звонков, в ряде случаев есть бездействие с их стороны со ссылкой на отсутствие предусмотренной обязанности законом «О связи», добавляет он.Коммерсантъвчера в 18:33
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