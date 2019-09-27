Экономика

РБКРБКВ России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
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с чего всё началось

Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров

По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.
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Подмена номеров: мошенники стали чаще маскироваться под банки

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В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

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Мошенники стали чаще обманывать россиян, используя номера банков

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Известия вчера в 15:05
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Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
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Политика

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Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке

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Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин отметил, что его партнёр по линии атаки в клубе Криштиану Роналду изменился со времён их совместных выступлений за мадридский «Реал».
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Хоккей

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РИА Новости вчера в 14:52
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Луценко заявил об отсутствии нарушений закона со стороны сына Байдена

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что он не считает сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера нарушителем украинского законодательства.
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Единоборства

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Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс

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Транспорт

В России предложили по-новому бороться со снегом на дорогах

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Волейбол

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Футболист Ибрагимович забил гол с отрицательного угла

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