Экономика

РБКРБКВ России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
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с чего всё началось

Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров

По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.
Коммерсантъвчера в 18:33

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Главные новости к утру 27 сентября

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Телефонные мошенники создают колл-центры на Украине

Известиявчера в 20:45

Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков

РИА Новостивчера в 21:25

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

РБКвчера в 20:28

«Ъ»: россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

Ведомостивчера в 21:32

Мошенники стали чаще обманывать россиян, используя номера банков

URA.Ruвчера в 19:28

Телефонные мошенники все чаще звонят с территории Украины

РЕН ТВвчера в 18:11
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Летевший из Вены в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске

Российская газета вчера в 20:45
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На Волге загорелся груженый железом сухогруз

РБК вчера в 23:35
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Скандал вокруг «Джокера» разразился из-за обилия сцен с насилием

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Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
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Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС вчера в 21:00
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Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
RT на русском 24 сентября в 11:34
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Футбол

Нападающий «Ниццы» признался в краже часов у одноклубника

Форвард «Ниццы» Ламин Диаби признался в краже часов, чья стоимость составляет 70 тысяч евро, у одноклубника Каспера Дольберга.
ProstoProSport вчера в 14:31
Общество

Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.
РБК вчера в 23:00
Политика

В ЕС отреагировали на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

Пресс-секретарь главы европейской дипломатии Федерики Могирини Майя Косьянчич отреагировала на слова Трампа о том, что Европа в недостаточной мере помогает Украине.
РЕН ТВ вчера в 00:14
Политика

Глава МИД России высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант» высказался за возобновление авиасообщения с Грузией.
Парламентская газета 25 сентября в 16:41
Технологии

Получающие госуслуги южносахалинцы окунутся в дополненную реальность

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Экономика

В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера

Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Lenta.ru вчера в 01:23
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

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Газета.Ru вчера в 04:27
Общество

В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия вчера в 05:36
Политика

В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»

Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru вчера в 21:36
Происшествия

Актера Аверина задержали за дебош в самолете

Известия вчера в 15:05
Религия

Православные празднуют Воздвижение креста Господня

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Политика

Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК вчера в 11:32
Армия и оружие

Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты «Оникс»

Береговой комплекс "Бастион" российского Тихоокеанского флота впервые в истории выполнил пуск сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке, сообщило Минобороны.
РИА Новости вчера в 21:15
Авто

Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости

Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:45
Политика

Лукашенко пригласили посетить Крым

Ранее Лукашенко заявил, что Украина уже не вернет Крым, который воссоединился с Россией по итогам референдума, так как этот вопрос закрыт раз и навсегда.
РИА Новости вчера в 22:06
Армия и оружие

Израильские военные самолеты замечены вблизи российской базы в Сирии

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ГЛАС.RU вчера в 02:58
Политика

Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского обучающим пособием

Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал публикацию стенограммы разговора украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Взгляд.ру вчера в 03:07
Политика

Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом

Политическая Экспертиза 25 сентября в 09:45
Общество

В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»

Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.
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Политика

Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:57
Политика

В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США

Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС вчера в 18:04
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