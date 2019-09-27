По словам Артема Сычева, подмены номера коснулись широкого круга банков. При этом не все операторы реагируют на сообщения ЦБ о фактах мошеннических звонков, в ряде случаев есть бездействие с их стороны со ссылкой на отсутствие предусмотренной обязанности законом «О связи», добавляет он.

с чего всё началось

В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

Политика Лавров встретился с главой МИД Грузии Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.

Происшествия Потерпевший по делу Устинова назвал наказание актеру слишком суровым Сержант спецназа ОМОНа Александр Лягин, который проходит потерпевшим по делу Павла Устинова, назвал слишком суровым наказание, которое суд избрал актеру, однако продолжает настаивать на его виновности.

Политика Польский дипломат оговорился на ГА ООН, сделав заявление от имени США Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач допустил оговорку на заседании Совета Безопасности ООН, случайно сделав заявление от имени США, а не своей страны.

Политика В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.

Происшествия Осквернивших мемориал в Буденновске военных осудили условно Инцидент произошел в конце марта. Местные СМИ сообщили, что молодые люди принесли скамейку к мемориалу и поставили ее у Вечного огня.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Футбол Хохлов отсутствовал на тренировке «Динамо» Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов отсутствовал на тренировке команды.

Политика ЦИК предложила изменить правила сбора подписей кандидатами на выборах Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что ведомство намерено представить пакет предложений по изменению процедуры сбора подписей кандидатами на выборах.

Общество В Госдуме отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйка» Госдуме отреагировали на инициативу узаконить профессию "домохозяйка" и назначить этим работникам выплаты в размере прожиточного минимума.

Общество Пользователи Twitter не смогли решить задачу из детского учебника Пользователи сети микроблогов Twitter не смогли справиться с детской задачкой из учебника по английскому языку.

Кино Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом разгромлен западными критиками Фантастический фильм "Гемини", который снял режиссер Энг Ли, не понравился западным кинокритикам.

Авто Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.

Происшествия Танцовщица из Хабаровска провела отпуск в Дубае в сексуальном рабстве 31-летняя танцовщица и модель Анастасия Орлова провела 55 дней "отдыха" в ОАЭ в сексуальном рабстве.

Наука В птичьем помете не обнаружили мочевую кислоту Американские ученые провели исследование, которое показало, что в птичьем помете нет мочевой кислоты.

Экономика Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.

Армия и оружие Россия отказалась считать США миролюбивой страной 2 августа стало известно, что США усилили свой контингент в Сирии, несмотря на объявленный вывод войск.

Футбол ФИФА обвинили в подтасовке голосов на выборах лучшего игрока года Основной претензией в адрес ФИФА последовал выбор в пользу Месси, а не ван Дейка, который, по мнению многих экспертов, должен был быть признан лучшим игроком года.

Армия и оружие Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России, активизацией ее присутствия в мире и на Дальнем Востоке в частности, говорится в Белой книге обороны Японии за 2019 год, поступившей в распоряжение РИА Новости.

Автоспорт В Кремле опровергли перенос Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал информацию о возможном переезде этапа Формулы-1 Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.

Шоу-бизнес В палату к Анастасии Заворотнюк привели ее годовалую дочь В палату к Анастасии Заворотнюк, которая находится в клинике из-за онкологического заболевания, привели ее маленькую дочку.

Футбол Матч «Локомотив» – «Зенит»: 2019 год обещает напряженную борьбу Футбол «Локомотив» «Зенит»: берегли силы ради РФПЛ В сезоне 2019/2020 всех любителей российского футбола ожидает, наверное, самое интересное и насыщенное противостояние за чемпионство.