Экономика

РБКРБКВ России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
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с чего всё началось

Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров

По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.
Коммерсантъ26 сентября в 18:33

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«Ъ»: россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

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Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банков

ТАССвчера в 03:48

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Московский Комсомолец26 сентября в 21:48

Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банка

Коммерсантъвчера в 06:09

СМИ: ЦБ сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков

РИА Новости26 сентября в 21:25

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

РБК26 сентября в 20:28

Мошенники стали чаще обманывать россиян, используя номера банков

URA.Ru26 сентября в 19:28
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Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге

Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.
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Происшествия

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

Пятеро детей получили ранения в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря в ЛНР.
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что клуб не будет приобретать новых футболистов этой зимой.
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В Комсомольске-на-Амуре неизвестные разлили по дороге машинное масло

В ночь с пятницы на субботу, с 28 на 29 сентября, пока неустановленные граждане вылили нечто, похожее на отработанное машинное масло, на проезжую часть проспекта Первостроителей, улицы Шиханова и Васянина.
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Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.
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Названы полезные для здоровья сердца продукты

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Жители Кубани заразились лихорадкой Западного Нила

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Хронический стресс изменил работу митохондрий мышей и людей

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В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете

Ведомство указывает, что такие изменения необходимы, чтобы защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции" от распространения в интернете "сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России".
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В российском МЧС подтвердили запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
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Переход на потребительскую корзину с базовым продуктовым набором поручил проработать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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