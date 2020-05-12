На фоне эпидемии коронавируса в России развивается новый вид мошенничества с кредитными историями. Эксперты уже оценивают ущерб от деятельности злоумышленников в миллионы рублей, и с каждым месяцем количество обманутых граждан растет.

с чего всё началось

В России получил развитие новый вид мошенничества на фоне того, что у граждан появились проблемы с оплатой долгов из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Новый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России

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