Общество
ИзвестияНовый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России
В России получил развитие новый вид мошенничества на фоне того, что у граждан появились проблемы с оплатой долгов из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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с чего всё началось
На фоне эпидемии коронавируса в России развивается новый вид мошенничества с кредитными историями. Эксперты уже оценивают ущерб от деятельности злоумышленников в миллионы рублей, и с каждым месяцем количество обманутых граждан растет.Известиявчера в 17:01
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СМИ: в России распространяется новый вид мошенничества с кредитными историями
Московский Комсомолецвчера в 20:12
Исправленному не верить: в России растёт число мошенничеств с кредитными историями
Известиявчера в 17:01
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Общество
Брянский губернатор рассказал о выходе области из режима ограничений
Сегодня, 11 мая, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что регион готов к поэтапному выходу из режимов ограничений.
БрянскToday вчера в 14:02
Происшествия
Названа возможная причина пожара в петербургской больнице
Российская газета 01:40
Общество
Специальную доплату установят для российских соцработников
Президент РФ Владимир Путин во время совещания согласился с тем, что сотрудники социальных учреждений несут повышенную нагрузку и риски, поэтому для них установят специальные федеральные доплаты.
Газета.Ru вчера в 09:40
Общество
Власти Уханя проверят на коронавирус всех жителей города
«Принято решение в Ухане в пределах всего города провести скрининг всего населения на вирусную нуклеиновую кислоту», — говорится в сообщении властей от 11 мая.
Известия 00:59
Путешествия
Турция не намерена закрываться для туристов из-за коронавируса
Ранее министерство культуры и туризма Турции сообщило о запуске программы по сертификации здорового туризма, которая включает широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья сотрудников учреждений туристической сферы и гостей страны.
РИА Новости вчера в 14:35
Происшествия
Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
RT на русском вчера в 04:48
Экономика
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Газета отмечает, что приостановка банком выдачи кредитов со ссылкой на пандемию и без привязки к сфере деятельности заемщика пока носит единичный характер на кредитном рынке.
Ведомости вчера в 23:26
Культура
В Петербурге скончалась старейшая актриса МДТ Светлана Григорьева
Старейшая актриса Малого драматического театра - Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщает официальный сайт театра.
Российская газета вчера в 11:27
Энергетика
Сечин попросил у правительства льготы для газового проекта «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
Общество
Назначен новый заместитель губернатора Курской области
С 12 мая заместителем губернатора по здравоохранению и вопросам соцподдержки назначен Андрей Белостоцкий, сообщают в Доме Советов.
Kursk.com 02:11
Фигурное катание
Туктамышева показала пикантные фото домашней фотосессии по FaceTime
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала снимки с домашней фотосессии.
Metaratings вчера в 05:55
Политика
Астраханцы ждут решения главы региона по итогам выступления президента
Для всех регионов пока остаются в силе ограничения для людей старше 65 лет, продолжит действовать запрет и на массовые мероприятия.
Астрахань 24 вчера в 11:10
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда могут открыться детские сады
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, когда смогут заработать школы, детские сады и вузы.
ИА Городские вести. Волгоград 01:55
Общество
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
В оперштабе подчеркнули, что смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который в Москве сохранится до конца месяца.
РИА Новости вчера в 14:05
Политика
Путин заявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны 11 мая заявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая.
ИрСити вчера в 09:34
Политика
Воронежская область готовится к «аккуратному» снятию ограничений
Правительство Воронежской области готовится обозначить шаги по аккуратному выходу региона из ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 11:32
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Экономика
Как банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»
После продажи "Ведомостей" издатель остался должен эти деньги уже новым владельцам – это и есть большая часть текущей задолженности БНМ.
Ведомости 02:15
Общество
Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина
Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:27
Общество
По 10 тысяч на каждого ребенка, возврат налогов самозанятым и другие новые меры путинской поддержки
Владимир Путин начинает прямые выплаты на всех детей до 15 лет включительно, анонсировал новые кредиты бизнесу и поддержку самозанятым Президент РФ Владимир Путин сегодня провел очередное совещание в режиме видеоконференции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Реальное время вчера в 09:10
Политика
Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении
МИД Украины сделало ненавистническое заявление по трагедии 2 мая в Одессе, продемонстрировав свою "шизофрению", об этом в интервью телеканалу "112" заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:31
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Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа
RT на русском вчера в 04:26
Общество
Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ.
Daily Storm вчера в 14:17
Фигурное катание
ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании
МК-Спорт вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Появились первые фото тещи Александра Цекало
Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились весной прошлого года.
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В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск.
ТАСС вчера в 23:41
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
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Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились
В первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 218,86 пункта (-0,90%), до отметки 24 112,46, сообщает ТАСС.
News.ru вчера в 10:30
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Наука
Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса
Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:22