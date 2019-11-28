Более 35 тысяч российских компаний получили прибыль по итогам первых девяти месяцев 2019 года, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства. Это на 7,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарная прибыль составила 13,1 триллиона рублей.

Политика «Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.

Общество Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".

Футбол Андрей Тихонов: Пусть Дзюба ставит новые рекорды Андрей Тихонов, бывший полузащитник «Спартака» и сборной России, прокомментировал то обстоятельство, что Дзюба повторил его рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов для российских футболистов.

Авто Tesla собрала 200 тысяч предзаказов на пикап Cybertruck Ранее, 23 ноября, Маск запустил в «Твиттере» своеобразный «счетчик» предзаказов на Cybertruck, сообщив сперва, что компания собрала 146 тысяч заявок на новинку, а вечером 24 числа – что их уже 187 000.

Политика Россия сделала Лукашенко предложение, от которого трудно отказаться По мере приближения 20-летнего юбилея со дня подписания договора о создании Союзного государства Белоруссии и России со стороны официального Минска всё чаще слышатся сомнения в целесообразности союзного строительства.

Происшествия Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Политика Макрон заинтересовался предложением Путина о ракетах в Европе 25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности.

Экономика В России стали курить больше нелегальных сигарет Аналитическое агентство Nielsen по заказу крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет – и установило, что доля контрабанды и контрафакта в России составляет 15,6%; год назад агентство оценивало ее в 8,4%. Но в этом году Nielsen впервые включило в исследование не только города с населением от 50 000 человек, но и сельскую местность с небольшими населенными пунктами.

Общество В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции «На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).