Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России выросло число прибыльных компаний

Более 35 тысяч российских компаний получили прибыль по итогам первых девяти месяцев 2019 года, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства. Это на 7,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарная прибыль составила 13,1 триллиона рублей.
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