Экономика
Lenta.ruВ России выросло число прибыльных компаний
Более 35 тысяч российских компаний получили прибыль по итогам первых девяти месяцев 2019 года, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства. Это на 7,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарная прибыль составила 13,1 триллиона рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:19, Ашберн
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год
Производственный календарь демонстрирует, что понедельник и вторник, 30 и 31 декабря 2019 года, для большинства жителей страны станут рабочими днями.
Политика
«Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.
Общество
Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов
Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
Наука
Кетамин может быть полезным для борьбы c алкогольной зависимостью
Кетамин может быть полезным для борьбы с алкогольной зависимостью, установили британские ученые.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Единоборства
Стали известны гонорары Емельяненко и Кокляева за бой
Стали известны гонорары участников боя между бойцом ММА Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым.
Экономика
На Украине откажутся от льготной цены на электроэнергию для населения
Украинские власти планируют отказаться от льготной цены на электроэнергию для населения и привести все тарифы к рыночным ценам.
Политика
МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу
Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.
Футбол
Андрей Тихонов: Пусть Дзюба ставит новые рекорды
Андрей Тихонов, бывший полузащитник «Спартака» и сборной России, прокомментировал то обстоятельство, что Дзюба повторил его рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов для российских футболистов.
Общество
СК: На ФСБ работала преступная частная военная компания
Следственный комитет России признал деятельность частной военной компании "Единые народные общинные товарищества".
Авто
Tesla собрала 200 тысяч предзаказов на пикап Cybertruck
Ранее, 23 ноября, Маск запустил в «Твиттере» своеобразный «счетчик» предзаказов на Cybertruck, сообщив сперва, что компания собрала 146 тысяч заявок на новинку, а вечером 24 числа – что их уже 187 000.
Политика
Россия сделала Лукашенко предложение, от которого трудно отказаться
По мере приближения 20-летнего юбилея со дня подписания договора о создании Союзного государства Белоруссии и России со стороны официального Минска всё чаще слышатся сомнения в целесообразности союзного строительства.
Общество
Театр.doc сообщил о полицейских проверках трех спектаклей
Полиция начала проверку трех спектаклей московского Театра.doc по жалобам граждан, сообщили в пресс-службе театра.
Происшествия
Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области
Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина о ракетах в Европе
25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности.
Гаджеты
Создан компьютер для апокалипсиса
Общество
Россияне считают, что интересы власти и общества сильно отличаются
Три четверти жителей страны (72%) говорят о несовпадении интересов власти и общества.
Авто
В России вводят ГОСТ для классических автомобилей
Здоровье
Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки
Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее, чем 28 ноября.
Политика
В Киеве озвучили вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в рамках работы по урегулированию конфликта в Донбассе состоится 9 декабря в Париже.
Экономика
В России стали курить больше нелегальных сигарет
Аналитическое агентство Nielsen по заказу крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет – и установило, что доля контрабанды и контрафакта в России составляет 15,6%; год назад агентство оценивало ее в 8,4%. Но в этом году Nielsen впервые включило в исследование не только города с населением от 50 000 человек, но и сельскую местность с небольшими населенными пунктами.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Авто
УАЗ оснастит «Пикап» автоматической коробкой передач
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Происшествия
Задержан крупный чиновник из команды губернатора Сипягина
Как стало известно РЕН ТВ, в Ивановской области задержан крупный чиновник из команды губернатора Владимирской области Владимира Сипягина - замдиректора департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Олег Лобанов.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Армия и оружие
Корея и Япония сообщили о пуске ракеты со стороны КНДР
Общество