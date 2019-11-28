Экономика
Lenta.ruВ России выросло число прибыльных компаний
Более 35 тысяч российских компаний получили прибыль по итогам первых девяти месяцев 2019 года, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства. Это на 7,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарная прибыль составила 13,1 триллиона рублей.
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Оборот оптовой торговли в Томской области за год снизился на 20,8%
Томская интернет-газета26 ноября в 20:41
Сальдированная прибыль предприятий Курганской области за 9 месяцев выросла на 17%
Интерфакс - Россия26 ноября в 06:58
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Завершено строительство моста в Китай через Амур
Напомним, что мост через реку Амур начали строить 18 декабря 2016 года одновременно со стороны России и Китая.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»
Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
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Позднее в новый законопроект было предложено внести поправки, разрешающие рекламу отечественного вина.
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Экс-премьер-министр Японии Накасонэ умер в возрасте 101 года
Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ умер в возрасте 101-го года, передаёт японское общественное телевидение.
Транспорт
Мэрия Москвы назвала ответственного за перебои в работе МЦД
Ликсутов отметил несколько основных проблем, выявленных в первые дни работы МЦД, которые привели к введению с 25 ноября бесплатного проезда по диаметрам.
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Ранее Емельяненко и Кокляевым был подписан контракт, в котором говорится, что поединок будет проведен по правилам бокса - в боксерских перчатках четыре раунда, пишет "Чемпионат.com".
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Девушка умерла в отделе полиции в Оренбурге
В Оренбурге девушка скончалась в отделе полиции, куда была доставлена за правонарушение, сообщает РИА "Новости".
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В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
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Политика
90 процентов белорусов выступают за союзничество с Россией
57,6 процента белорусов считают наиболее приемлемыми с Россией союзнические отношения. 31,8 процента выступают за партнерские.
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Армия и оружие
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от «угрозы России»
Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press Представитель Турции при НАТО отказался подписать документ, который предполагает предоставление помощи Польше и странам Прибалтики в случае "нападения со стороны РФ".
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»
Банк России с 29 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк», сообщает пресс-служба регулятора.
Происшествия
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Наука
Ученые обнаружили клетки мозга, отвечающие за отвращение к курению
Ученые обнаружили клетки мозга, отвечающие за чувство отвращения к никотину.
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Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым
Владимир Финько работал на посту начальника ОВД Кущевского района в период с 2001 по 2006 год, именно в тот период в станице Кущевской орудовала банда Цапков — по данным следователей, на счету банды было 19 убийств, в том числе — убийство семьи фермера Аметова, тогда преступники не пожалели и маленьких детей.
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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Происшествия
Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика
Общество
Путин отменил 50-рублевые выплаты по уходу за ребенком
Президент РФ Владимир Путин 25 ноября подписал указ об отмене ежемесячных выплат размером в 50 рублей на уход за ребенком.