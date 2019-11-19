Финансы
ИзвестияВ России выросло число просрочек по кредитам
Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Общество
«Ъ»: Путин поддержал проект строительства моста через Лену в Якутии
Президент Владимир Путин поддержал проект строительства автомобильного мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Авто
Какой могла стать ГАЗель Next: показаны эскизы
В Сети опубликованы «внеконкурсные» эскизы коммерческой модели «ГАЗель Next», нарисованные Геннадием Рябовым в 2006 году.
Политика
США отложили введение ограничений в отношении компании Huawei
Администрация Соединенных Штатов Америки приняла решение продлить лицензию на 90 дней для китайской корпорации Huawei.
Наука
Ученые: китайские власти маскируют незаконное извлечение органов под добровольное донорство
Еще в 2010 году правительство страны объявило об изменении способов получения органов для трансплантации и развертывании программы добровольного донорства.
Экономика
Приток капитала в «пророссийские» фонды увеличился
Уточняется, что в течение 2 недель облигаций купили на 210 млн. долларов, а с 11 по 17 ноября российский рынок акций вырос на 140 млн. долларов.
Шоу-бизнес
Похудевшая Ирина Дубцова показала поклонникам в Instagram свою фигуру
Ирина Дубцова показала в Instagram свою фигуру. Резко похудевшая певица удивила поклонников преображением.
Общество
Госсовет Китая сменил главу полиции Гонконга
Правительство Китая по предложению главы администрации Гонконга Кэрри Лам во вторник утвердило в должности руководителя полиции этого специального административного района КНР Криса Тана.
Космос
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей "Союз", в октябре 2020 года и весной 2021 года могут отправиться трое россиян.
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
Политика
Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США
Общество
В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним
ГИБДД РФ поддерживает инициативу выдачи водительского удостоверения несовершеннолетним, при условии прохождения обширного курса обучения.
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко
Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, с которого была снята неприкосновенность в связи с делом о ДТП на Ленинском проспекте.
Политика
Пушилин назвал разрушительной политику Киева по Донбассу
Пушилин подчеркнул, что регион выбрал «дорогу домой, в Российскую Федерацию» и планомерно движется к своей цели, укрепляя интеграционные процессы с Москвой, в то время как действия Киева носят исключительно разрушительный характер для Донбасса.
Общество
Хозяин толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота»
Происшествия
В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»
В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
Кино
Продюсер сериала «Ведьмак» рассказал, чем он лучше «Игры престолов»
Исполнительный продюсер "Ведьмака" Томаш Багиньский рассказал о том, в чем разница между сериалом, первый сезон которого выйдет 20 декабря на Netflix, и "Игрой престолов".
Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Армия и оружие
ВМФ РФ разрабатывает новые военные десантные корабли
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.
Технологии
В России разработают приложение для диагностики двигателя автомобиля
После анализа будет выдан его результат и по необходимости предложены советы или даже запись автомобиля на ремонт.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистом Sputnik Латвия выразил недоумение из-за того, что российские артисты продолжают давать концерты в Латвии после "унизительных" запретов для их коллег на въезд на территорию этой страны.
Происшествия
В Забайкалье на пожаре в жилом доме погибли три человека
Во время пожара в частном жилом доме в селе Кыра Забайкальского края погибли три человека.
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Армия и оружие
Военные испытывают управляемый снаряд для танка «Армата»
Российские военные испытывают новое вооружение для танка «Армата».