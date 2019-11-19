Экономика

ИзвестияИзвестияВ России выросло число просрочек по кредитам

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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с чего всё началось

В нерасплатном долгу: каждый четвертый заемщик вышел на дефолт по кредиту

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Известия16:01

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В России выросло число просрочек по кредитам

Известия17:54

Число просрочек по кредитам возросло в России

Газета.Ru19:28

СМИ назвали число россиян с просроченными кредитами

Телеканал 360°21:33

В России выросло число просрочек по кредитам — Известия

Аргументы и Факты20:45

В России выросло число просрочек по кредитам

Авторадио23:05

В России выросло число просрочек по кредитам

Взгляд-инфо23:16

У россиян стало больше просроченных кредитов

EastRussia23:12
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Политика

В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе

Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
РБК 22:37
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Почему Зеленский хуже Порошенко, рассказали на Украине

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала, чем президент Украины Владимир Зеленский хуже экс-лидера страны Петра Порошенко.
Газета.Ru 22:31
Экономика

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
Kleo.ru вчера в 04:08
Происшествия

В США при стрельбе в супермаркете погибли три человека

БИЗНЕС Online 14:06
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Газета.Ru 20:56
Финансы

Китай пытается избавиться от долларовой зависимости

По состоянию на июнь текущего года, 59% валютных резервов Китая хранится в долларах.
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Шоу-бизнес

Пригожин объяснил возвращение Ротару в РФ

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что певица любит российскую публику и приезжает в нашу страну не из-за гонораров, а из-за того, что стала жертвой политики.
Накануне.Ru 17:38
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Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

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РЕН ТВ 18:30
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ 17:10
Наука

Ученые: китайские власти маскируют незаконное извлечение органов под добровольное донорство

Еще в 2010 году правительство страны объявило об изменении способов получения органов для трансплантации и развертывании программы добровольного донорства.
Naked Science 11:28
Происшествия

В Красноярске из офиса похитили почти 6 кг золота

В Красноярске полиция разыскивает злоумышленников, похитивших из сейфа в одном из офисов в центре города 5,9 кг золота.
РБК 21:41
Технологии

Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III

Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.
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Мэр Владивостока лично контролировал работы по уборке снега в городе

АиФ Владивосток 18:32
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Власти планируют в шесть раз увеличить субсидии институту Жириновского

Субсидии Институту мировых цивилизаций могут увеличиться в 2020 году почти в шесть раз — с 60 до 353,8 млн рублей.
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Общество

Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами

Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.
РИА Новости 19:53
Политика

США не предпринимали шагов по выходу из Договора по открытому небу

Соединенные Штаты пока не предпринимали каких-либо конкретных шагов в направлении выхода из Договора по открытому небу.
Российская газета 19:30
Футбол

«Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару»

Metaratings вчера в 09:47
Общество

Стали известны самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу

Какие пожелания российские дети отправляют Деду Морозу RT рассказали в пресс-службе главному сказочному персонажу Нового года.
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Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что считает неприемлемыми предложения «Газпрома» о продлении контракта на транзит газа.
Известия 21:16
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В Челябинске горит компрессорный завод

В Челябинске утром 19 ноября загорелся компрессорный завод. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
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Общество

Программа субсидируемых авиаперевозок в ДФО будет расширена

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня субсидируемых маршрутов воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока и обратно на следующий год, передает ТАСС.
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Авто

Дилерам показали новую Chevrolet Niva

Как стало известно, обновленная Chevrolet Niva уже почти готова к дебюту.
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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Армия и оружие

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Израильские военные сообщили, что засекли запуск четырёх ракет по израильской территории со стороны Сирии, ракеты были перехвачены.
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Боярский сопровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler

Михаил Боярский сопровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
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Промпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%

Промышленное производство в России за январь - октябрь 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 08:37
Общество

Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции

Миллион евро пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции граждане России.
Вести.Ru 05:51
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