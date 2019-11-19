Экономика
ИзвестияВ России выросло число просрочек по кредитам
Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 00:12, Вашингтон
Гаджеты
Motorola убеждена в долговечности экрана в гибком смартфоне Razr
iXBT.com 16 ноября в 05:56
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Новый внедорожник Chevrolet Niva в стиле показанного на Московском автосалоне в 2014 году концепта может встать на конвейер GM-АвтоВАЗ в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 07:25
Происшествия
Охранника поместили под стражу после стрельбы в колледже Благовещенска
Известия вчера в 20:20
Здоровье
Врачи связали рубцевание кожи на ладонях c повышенным риском рака
Ученые-врачи связали рубцевание кожи на ладонях c повышенным риском рака.
Ugpressa.ru вчера в 14:53
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Газета.Ru 16 ноября в 05:29
Общество
Бронхиальная карцинома: выявляем рак легких
Одно из самых коварных заболеваний можно вовремя диагностировать, если обращать внимание на некоторые симптомы Рак легких, или бронхиальная карцинома, практически никогда не выявляется на ранних стадиях.
Туапсинские вести 17 ноября в 09:26
Общество
Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами
Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.
РИА Новости вчера в 19:53
Происшествия
В Красноярском крае пропала девушка на иномарке
Российская газета вчера в 09:48
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Piter.tv вчера в 11:18
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
RT на русском 16 ноября в 00:32
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии
РИА Новости вчера в 20:36
Армия и оружие
Израиль перехватил четыре ракеты из Сирии
Системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватили четыре ракетных снаряда, запущенных по Голанским высотам в северной части страны.
Газета.Ru вчера в 23:49
Фигурное катание
Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве
RT на русском 17 ноября в 16:15
Технологии
Хакеры нашли способ взломать телефон через WhatsApp
Компания Facebook устранила обнаруженную ранее уязвимость в мессенджере WhatsApp, благодаря которой хакеры получили возможность взламывать мобильные устройства пользователей и похищать их личные данные.
Вечерний курьер вчера в 05:22
Общество
Глава Якутии подтвердил строительство моста через реку Лену
РИА Новости вчера в 05:31
Политика
Украина в НАТО – путь к настоящей войне с Россией, заявил Стивен Коэн
Профессор отметил, что он еще шесть лет назад предсказал, что попытка включить Украину в НАТО и "вырвать ее из объятий России" приведет к кризису, а возможно, и к настоящей войне.
РИА Новости вчера в 19:23
Политика
США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными
Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.
Коммерсантъ вчера в 19:42
Происшествия
Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье
Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 23:36
Армия и оружие
В Сирии попытались сжечь российский патруль
Свободная Пресса вчера в 13:11
Экономика
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM вчера в 14:20
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста
Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 08:28
Армия и оружие
Преступления британских солдат в Ираке и Афганистане скрыть не удалось
Красная весна 17 ноября в 16:00
Происшествия
В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья
Как сообщили в мэрии, следственные действия связаны со строительством трех домов для расселения граждан из ветхого жилья.
Российская газета вчера в 02:55
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM вчера в 13:33
Политика
Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко
Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло.
Российская газета вчера в 23:50
Общество
ЕС может перестать финансировать нефтегазовые и угольные проекты
Министры финансов Европы выпустили совместные заявления о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов.
Газета.Ru вчера в 23:21
Хоккей
Гол Овечкина внес вклад в итоговый успех «Вашингтона» в матче НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" на своем льду принимал "Анахайм Дакс".
Газета.Ru вчера в 22:22
Единоборства
Бен Аскрен объявил о завершении карьеры
Спорт-Экспресс вчера в 14:03