Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

с чего всё началось

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В России выросло число просрочек по кредитам

Авто Новую Chevrolet Niva показали дилерам Новый внедорожник Chevrolet Niva в стиле показанного на Московском автосалоне в 2014 году концепта может встать на конвейер GM-АвтоВАЗ в 2020 году.

Общество Бронхиальная карцинома: выявляем рак легких Одно из самых коварных заболеваний можно вовремя диагностировать, если обращать внимание на некоторые симптомы Рак легких, или бронхиальная карцинома, практически никогда не выявляется на ранних стадиях.

Общество Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.

Экономика В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.

Происшествия Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.

Армия и оружие Израиль перехватил четыре ракеты из Сирии Системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватили четыре ракетных снаряда, запущенных по Голанским высотам в северной части страны.

Технологии Хакеры нашли способ взломать телефон через WhatsApp Компания Facebook устранила обнаруженную ранее уязвимость в мессенджере WhatsApp, благодаря которой хакеры получили возможность взламывать мобильные устройства пользователей и похищать их личные данные.

Политика Украина в НАТО – путь к настоящей войне с Россией, заявил Стивен Коэн Профессор отметил, что он еще шесть лет назад предсказал, что попытка включить Украину в НАТО и "вырвать ее из объятий России" приведет к кризису, а возможно, и к настоящей войне.

Политика США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.

Происшествия Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.

Экономика Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.

Происшествия Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья Как сообщили в мэрии, следственные действия связаны со строительством трех домов для расселения граждан из ветхого жилья.

Происшествия ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.

Политика Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло.

Общество ЕС может перестать финансировать нефтегазовые и угольные проекты Министры финансов Европы выпустили совместные заявления о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов.