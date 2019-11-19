Экономика

ИзвестияИзвестияВ России выросло число просрочек по кредитам

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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с чего всё началось

В нерасплатном долгу: каждый четвертый заемщик вышел на дефолт по кредиту

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Известиявчера в 16:01

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Подсчитано количество кредитов россиян

Lenta.ru00:38

Стало известно, сколько россиян не выплачивают кредиты вовремя

Вечерняя Москва00:24

Число просрочек по кредитам возросло в России

Газета.Ruвчера в 19:28

СМИ назвали число россиян с просроченными кредитами

Телеканал 360°вчера в 21:33

В России выросло число просрочек по кредитам — Известия

Аргументы и Фактывчера в 20:45

В России растет число просроченных кредитов

РЕН ТВ00:05

В России выросло число просрочек по кредитам

Известиявчера в 17:54
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Шоу-бизнес

В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже

7Дней.ру вчера в 04:00
Хоккей

НХЛ. Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Анахайм Дакс" стал автором одной из шайб столичных хоккеистов.
Вести.Ru 00:44
Политика

На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко

По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
REGNUM вчера в 22:39
Происшествия

Красноярец признался в убийстве пропавшей девушки

Жителя Красноярска задержали по подозрению в убийстве пропавшей несколько дней назад 29-летней женщины. Он уже дал признательные показания.
Российская газета 01:36
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Свободная Пресса вчера в 21:45
Армия и оружие

Израиль перехватил четыре ракеты со стороны Сирии

RT на русском вчера в 23:08
Политика

Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 01:29
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Общество

Правительство назвало проблему домашнего насилия преувеличенной

Минюст считает, что масштабы домашнего насилия в России, а также «серьезность его дискриминационного воздействия» на женщин «достаточно преувеличены».
Дождь 01:30
Политика

Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.
Газета.Ru вчера в 18:52
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM вчера в 13:33
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в РФ

Певица София Ротару возвращается в Россию не на заработки, сказал продюсер Иосиф Пригожин.
Piter.tv вчера в 13:23
Общество

Губернатор решил сделать 31 декабря выходным

Чтобы 31 декабря, которое выпадает на вторник, томичам не поставили прогулы на работе, власти сделали рабочим днем субботу, 28 декабря.
РИА ОмскИнформ вчера в 08:10
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ вчера в 17:10
Общество

В Роскачестве рассказали, как определить дома качество вина

Физико-химический анализ вина дома не проведешь. Оценивая внешний вид вина, нужно обратить внимание на чистоту и прозрачность.
Российская газета 00:00
Происшествия

В Благовещенске арестовали охранника колледжа

Байкал24 00:44
Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 19 ноября.
RT на русском 00:24
Общество

Названы самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу

Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом RT рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
RT на русском вчера в 22:02
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
Известия 00:54
Политика

Песков рассказал о проработке поездки Путина на «нормандский» саммит

Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где на 9 декабря намечены переговоры «нормандской четверки», еще прорабатывается.
REGNUM 00:47
Общество

Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Петербургский дневник вчера в 06:18
Общество

Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей

В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
РБК 01:35
Происшествия

В Екатеринбурге суд вынес приговор «деду-пикету»

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд оштрафовал пенсионера Вадима Панкратова, известного как «дед-пикет», на 20 тыс. рублей из-за того, что он ударил полицейского во время протестов в сквере у Театра драмы.
Европейско-Азиатские новости 00:37
Армия и оружие

Минобороны отреагировало на поджог российского патруля в Сирии

Нападение на российский патруль в Сирии с «коктейлями Молотова» является провокацией.
Lenta.ru вчера в 15:58
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Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11

Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
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Отец Хабиба Нурмагомедова решил обзавестись второй женой

О планах обзавестись второй супругой Абдулманап Нурмагомедов рассказал журналистам лично.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Армия и оружие

Российские военные корабли и авиация начали учения в Черном море

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Политика

Трамп рассмотрит возможность дачи показаний на слушаниях об импичменте

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность дать показания на процессе по его импичменту.
Газета.Ru вчера в 13:53
Здоровье

В Оренбурге из-за вспышки пневмонии на карантин закрыт Лицей №9

Карантин продлится до 27 ноября. Напомним, ранее из-за пневмонии в регионе уже было закрыто на карантин три школы.
АиФ Оренбург вчера в 07:56
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