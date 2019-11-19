Экономика

ИзвестияИзвестияВ России выросло число просрочек по кредитам

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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с чего всё началось

В нерасплатном долгу: каждый четвертый заемщик вышел на дефолт по кредиту

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Известиявчера в 16:01

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Исследование: у каждого четвертого заемщика в России просроченная задолженность по кредиту

ТАСС02:56

Подсчитано количество кредитов россиян

Lenta.ru00:38

В России выросло число просрочек по кредитам

Известиявчера в 17:54

СМИ назвали число россиян с просроченными кредитами

Телеканал 360°вчера в 21:33

В России выросло число просрочек по кредитам — Известия

Аргументы и Фактывчера в 20:45

Число просрочек по кредитам возросло в России

Газета.Ruвчера в 19:28

В России растет число просроченных кредитов

РЕН ТВ00:05
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Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
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