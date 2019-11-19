Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

с чего всё началось

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В России выросло число просрочек по кредитам

Здоровье Рост атмосферного давления угрожает самочувствию метеозависимых людей Как сообщает врач Юлия Дмитриева, влияние высокого атмосферного давления на человека сопровождается определённой симптоматикой: головной болью, ощущением слабости во всем организме, падением трудоспособности, ростом артериального давления.

Армия и оружие В Минобороны ответили на слова главы МИД Турции об «обещаниях России» «Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к её урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции», — подчеркнул он.

Экономика Троценко заявил о планах консолидации золоторудной отрасли Роман Троценко, который в июле 2019 года купил 22,42% четвертой по размеру золотодобывающей компании России Petropavlovsk с добычей более 400 тыс. тройских унций золота в год в Амурской области, а до этого — 48,19% небольшой компании GeoProMining, которая работает в России и Армении, «начал консолидацию» в золоторудной отрасли.

Политика «Нафтогаз» отказался верить в рекомендацию ЕК закупать газ в России "Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", - отмечало агентство.

Экономика Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием «Если же, используя поддельное удостоверение КТС, злоумышленник похищает денежные средства со счета в банке, то подобное квалифицируется по совокупности преступлений, в том числе и по ст. 159 УК РФ [мошенничество]», — добавляет он.

Футбол Почеттино встретился с руководством «Тоттенхэма» Сообщается, что главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино встретился с руководством клуба, чтобы обсудить свое дальнейшее будущее во главе команды.

Гаджеты Энтузиаст отучил Matlab дискредитировать процессоры AMD в пользу Intel Исторически складывалось так, что программа Matlab для выполнения математических расчётов на операциях с использованием библиотек Intel MKL демонстрировала гораздо более низкое быстродействие на системах, основанных на процессорах AMD.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.