Экономика
ИзвестияВ России выросло число просрочек по кредитам
Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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с чего всё началось
Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).Известиявчера в 16:01
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Рост атмосферного давления угрожает самочувствию метеозависимых людей
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В Минобороны ответили на слова главы МИД Турции об «обещаниях России»
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Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
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Троценко заявил о планах консолидации золоторудной отрасли
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"Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", - отмечало агентство.
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Главное изменение, по словам представителя МВД, заключается в том, что жалобы не будут спускаться в нижестоящие органы.
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Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
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Посадившая ребенка за руль россиянка захотела встречи с главой СКР
Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева, посадившая шестилетнего сына за руль автомобиля, намерена встретиться с главой СКР Александром Бастрыкиным.
Экономика
Копнули глубже. Как добывать песок в обход областных чиновников
Карьерный рост В последние годы областные чиновники очень усложнили получение новых лицензий на добычу песка в регионе.
Экономика
Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием
«Если же, используя поддельное удостоверение КТС, злоумышленник похищает денежные средства со счета в банке, то подобное квалифицируется по совокупности преступлений, в том числе и по ст. 159 УК РФ [мошенничество]», — добавляет он.
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Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии задержало подозреваемого в убийстве 29-летней Галины Миненко, сообщается на сайте ведомства.
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HBO показал первый трейлер сериала «Авеню 5» с Хью Лори
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Зеленский назвал уход Тимошенко в оппозицию «давней традицией»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко «имитирует заботу о народе», уходя в оппозицию, и назвал это «давней украинской традицией».
Общество
Россияне собрали миллион евро для восстановления Венеции
Происшествия
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Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
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Почеттино встретился с руководством «Тоттенхэма»
Сообщается, что главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино встретился с руководством клуба, чтобы обсудить свое дальнейшее будущее во главе команды.
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Энтузиаст отучил Matlab дискредитировать процессоры AMD в пользу Intel
Исторически складывалось так, что программа Matlab для выполнения математических расчётов на операциях с использованием библиотек Intel MKL демонстрировала гораздо более низкое быстродействие на системах, основанных на процессорах AMD.
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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
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Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма
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Портал госуслуг позволит совершать сделки купли-продажи имущества
В скором времени на портале госуслуг появится сервис, позволяющий гражданам совершать юридически значимые действия.
Здоровье
В России начали исследования «медицинской» марихуаны
В России ученые проводят поиски конопли, которая при использовании в медицинских целях не вызывала бы побочные эффекты в виде тяжелых психозов и других, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, передает «РИА Новости» во вторник, 19 ноября.