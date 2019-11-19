Экономика

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Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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с чего всё началось

В нерасплатном долгу: каждый четвертый заемщик вышел на дефолт по кредиту

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Известиявчера в 16:01

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СМИ назвали число россиян с просроченными кредитами

Телеканал 360°вчера в 21:33

Подсчитано количество кредитов россиян

Lenta.ru00:38

В России растет число просроченных кредитов

РЕН ТВ00:05

Исследование: у каждого четвертого заемщика в России просроченная задолженность по кредиту

ТАСС02:56

В России выросло число просрочек по кредитам — Известия

Аргументы и Фактывчера в 20:45

Число просрочек по кредитам возросло в России

Газета.Ruвчера в 19:28

В России выросло число просрочек по кредитам

Известиявчера в 17:54
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:51, Вашингтон
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Вино «Крымский мост» поступит в продажу перед Новым годом

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Как сообщает врач Юлия Дмитриева, влияние высокого атмосферного давления на человека сопровождается определённой симптоматикой: головной болью, ощущением слабости во всем организме, падением трудоспособности, ростом артериального давления.
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Появилось видео момента падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе

В сети появилось видео момента падения автомобиля с людьми в яму с кипятком в Пензе.
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"Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", - отмечало агентство.
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МВД пообещало не спускать жалобы бизнесменов в нижестоящие инстанции

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Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

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Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на историка Соколова

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Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева, посадившая шестилетнего сына за руль автомобиля, намерена встретиться с главой СКР Александром Бастрыкиным.
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Копнули глубже. Как добывать песок в обход областных чиновников

Карьерный рост В последние годы областные чиновники очень усложнили получение новых лицензий на добычу песка в регионе.
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Экономика

Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием

«Если же, используя поддельное удостоверение КТС, злоумышленник похищает денежные средства со счета в банке, то подобное квалифицируется по совокупности преступлений, в том числе и по ст. 159 УК РФ [мошенничество]», — добавляет он.
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Найдена точная формула перевода собачьего возраста в человеческий

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Зеленский назвал уход Тимошенко в оппозицию «давней традицией»

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Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

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На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

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Портал госуслуг позволит совершать сделки купли-продажи имущества

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В России начали исследования «медицинской» марихуаны

В России ученые проводят поиски конопли, которая при использовании в медицинских целях не вызывала бы побочные эффекты в виде тяжелых психозов и других, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, передает «РИА Новости» во вторник, 19 ноября.
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