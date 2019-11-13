Общество
RT на русскомВ России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»). Это на 417,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
В МВД России заявили о росте числа преступлений с использованием платёжных карт. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.RT на русскомвчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 03:17, Вашингтон
Шоу-бизнес
Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха»
Газета.Ru вчера в 03:04
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок
Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
ТАСС вчера в 14:02
Происшествия
В «Артеке» умерла 15-летняя девочка из Махачкалы
Назначены специальные экспертизы. Это дело взял под личный контроль и. о. руководителя ведомства Владимир Терентьев.
Вести.Севастополь 03:07
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
Российская газета 02:25
Здоровье
Диетолог рассказала, кому нельзя есть картошку и морковь
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких случаях разные корнеплоды могут навредить организму.
Pravda.Ru вчера в 04:20
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Происшествия
Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию
Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
Хоккей
Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал об исключении Ковальчука из состава
Ранее сообщалось, что Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса».
RT на русском 02:20
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
Известия вчера в 09:27
Хоккей
Малкин и Панарин отличились в матче «Питтсбурга» и «Рейнджерс»
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу и продлил результативную серию до девяти матчей.
РБК вчера в 23:50
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно делать прививку от гриппа
Президент РФ Владимир Путин сообщил 11 ноября, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал членов правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым последовать его примеру.
ТАСС вчера в 23:05
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости 11 ноября в 16:20
Кино
Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети
По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.
Телеканал 360° вчера в 05:22
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Технологии
Представлен необычный аквариум Xiaomi Fish Tank
iXBT.com вчера в 23:55
Общество
В Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения
Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия. Уже запросили помощь правительства Италии.
Вести.Ru вчера в 22:38
Экономика
Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки
Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.
Российская газета 11 ноября в 03:13
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Клаву Коку после потери сознания
Super.ru вчера в 13:10
Общество
Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз
По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Lenta.ru 00:35
Общество
Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей
«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:38
Культура
«Репрессировать можно за любую песню, не только за «Катюшу»
7 ноября девушка приняла участие в праздновании годовщины этого исторического события, где торжественно исполнила песню «Катюша», а назавтра узнала, что уволена.
Daily Storm вчера в 10:29
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM вчера в 12:43
Гаджеты
Gigabyte готовит видеокарту Radeon RX 5700 XT Aorus Edition
Компания Gigabyte обещает выпустить версию видеокарты RX 5700 в рамках линейки Aorus.
Игромания.ру 10 ноября в 04:11
Театры
В ЦК «Сцена» прокомментировали отмену спектакля по мотивам «Чиполлино»
В центре культуры «Сцена» прокомментировали отказ в показе спектакля по мотивам сказки Джанни Родари «Чиполлино» на фестивале любительских театров в Москве.
Взгляд.ру вчера в 03:59
Авто
Новые «КАМАЗы» оборудуют интеллектуальной системой от «Билайн»
Новые «КАМАЗы» получат бортовой компьютер, способный рассчитать оптимальный маршрут, следить за количеством масла в двигателе, удаленно включать кондиционер в машине, проверять общее техническое состояние автомобиля и т.д. Также к интеллектуальной системе можно подключать сторонние гаджеты и связываться с другими водителями и оператором, что значительно упрощает процесс транспортировки груза.
Актуальные Новости вчера в 06:11
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Здоровье
Врач предостерег о вреде свеклы при некоторых заболеваниях
ToDay News Ufa 10 ноября в 13:31