Общество

RT на русскомRT на русскомВ России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»). Это на 417,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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с чего всё началось

В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

В МВД России заявили о росте числа преступлений с использованием платёжных карт. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 22:00

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В МВД назвали регион, где лучше всего раскрывают IT-преступления

РИА Новости03:02

Число преступлений с платежными картами в РФ выросло на 417%

Известия01:46

В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

RT на русскомвчера в 22:00

В России участились случаи мошенничества с платежными картами

Российская газета00:52

Россию накрыла волна мошенничества с банковскими картами

Московский Комсомолец00:46

В России выросло число случаев мошенничества с банковскими картами

Lenta.ru00:05

В России в четыре раза выросло число случаев мошенничества с картами

РБК01:13
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Шоу-бизнес

Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха»

Газета.Ru вчера в 03:04
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок

Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
ТАСС вчера в 14:02
Происшествия

В «Артеке» умерла 15-летняя девочка из Махачкалы

Назначены специальные экспертизы. Это дело взял под личный контроль и. о. руководителя ведомства Владимир Терентьев.
Вести.Севастополь 03:07
Происшествия

ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете

Российская газета 02:25
Здоровье

Диетолог рассказала, кому нельзя есть картошку и морковь

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких случаях разные корнеплоды могут навредить организму.
Pravda.Ru вчера в 04:20
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Происшествия

Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию

Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
Хоккей

Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал об исключении Ковальчука из состава

Ранее сообщалось, что Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса».
RT на русском 02:20
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия вчера в 09:27
Хоккей

Малкин и Панарин отличились в матче «Питтсбурга» и «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу и продлил результативную серию до девяти матчей.
РБК вчера в 23:50
Армия и оружие

Россия загрузит супероружие в шахты до конца года

Lenta.ru 03:08
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно делать прививку от гриппа

Президент РФ Владимир Путин сообщил 11 ноября, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал членов правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым последовать его примеру.
ТАСС вчера в 23:05
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости 11 ноября в 16:20
Кино

Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети

По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.
Телеканал 360° вчера в 05:22
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Технологии

Представлен необычный аквариум Xiaomi Fish Tank

iXBT.com вчера в 23:55
Общество

В Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения

Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия. Уже запросили помощь правительства Италии.
Вести.Ru вчера в 22:38
Происшествия

Экс-полковник Захарченко получил статус склонного к побегу зэка

Вести.Ru 01:26
Экономика

Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки

Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.
Российская газета 11 ноября в 03:13
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Клаву Коку после потери сознания

Super.ru вчера в 13:10
Общество

Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз

По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Lenta.ru 00:35
Общество

Основателя Cirque du Soleil задержали за марихуану на Нукутепипи

РБК 03:13
Общество

Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей

«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:38
Культура

«Репрессировать можно за любую песню, не только за «Катюшу»

7 ноября девушка приняла участие в праздновании годовщины этого исторического события, где торжественно исполнила песню «Катюша», а назавтра узнала, что уволена.
Daily Storm вчера в 10:29
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM вчера в 12:43
Гаджеты

Gigabyte готовит видеокарту Radeon RX 5700 XT Aorus Edition

Компания Gigabyte обещает выпустить версию видеокарты RX 5700 в рамках линейки Aorus.
Игромания.ру 10 ноября в 04:11
Театры

В ЦК «Сцена» прокомментировали отмену спектакля по мотивам «Чиполлино»

В центре культуры «Сцена» прокомментировали отказ в показе спектакля по мотивам сказки Джанни Родари «Чиполлино» на фестивале любительских театров в Москве.
Взгляд.ру вчера в 03:59
Авто

Новые «КАМАЗы» оборудуют интеллектуальной системой от «Билайн»

Новые «КАМАЗы» получат бортовой компьютер, способный рассчитать оптимальный маршрут, следить за количеством масла в двигателе, удаленно включать кондиционер в машине, проверять общее техническое состояние автомобиля и т.д. Также к интеллектуальной системе можно подключать сторонние гаджеты и связываться с другими водителями и оператором, что значительно упрощает процесс транспортировки груза.
Актуальные Новости вчера в 06:11
Общество

Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Здоровье

Врач предостерег о вреде свеклы при некоторых заболеваниях

ToDay News Ufa 10 ноября в 13:31
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