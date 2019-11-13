Общество

RT на русскомRT на русскомВ России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»). Это на 417,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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с чего всё началось

В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

В МВД России заявили о росте числа преступлений с использованием платёжных карт. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 22:00

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В России выросло число случаев мошенничества с банковскими картами

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Известия01:46

В России в четыре раза выросло число случаев мошенничества с картами

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В России участились случаи мошенничества с платежными картами

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Плас04:44

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РИА Новостивчера в 23:26

В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

RT на русскомвчера в 22:00
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Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году

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Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

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Российская газета вчера в 22:05
Общество

Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране

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RT на русском 04:04
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Известия вчера в 14:11
Культура

HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

Вести.Ru 04:29
Общество

Челябинский аэропорт «Игорь» стал мемом в соцсетях

Новый аэропорт Челябинска решено было назвать в честь ученого Игоря Курчатова. Фото готового к открытию аэропорта появилось в сети.
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Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании по футболу Давид Вилья, который ныне выступает за японский «Виссел Кобе», заявил о намерении завершить карьеру по окончании текущего сезона в Японии.
RT на русском 02:52
Происшествия

Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
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Происшествия

Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега

Lenta.ru вчера в 04:37
Наука

Икота у новорожденных способствует развитию мозга

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Общество

Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

Газета.Ru 02:47
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В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Происшествия

ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

RT на русском 02:30
Армия и оружие

У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку

Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.
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Из «Ростова» могут уйти Карпин и шесть игроков

Одно из главных спортивных изданий страны «Спорт-экспресс» сообщает о финансовых проблемах ростовского клуба.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:16
Музыка

Вокалист Rammstein выступит в Краснодаре с сольным проектом

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По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Lenta.ru 00:35
Политика

Названо условие подписания Минском дорожных карт по интеграции с РФ

Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией в случае, если интересы Минска будут соблюдены.
REGNUM 03:56
Общество

Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу

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Всемирная распродажа на онлайн-платформе AliExpress и в других китайских интернет-магазинах серьезно сказалась на расходах россиян.
Комсомольская правда 04:00
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На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии

Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
REGNUM 04:16
Общество

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
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