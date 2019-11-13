Общество
RT на русскомВ России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»). Это на 417,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
В МВД России заявили о росте числа преступлений с использованием платёжных карт. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.RT на русскомвчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 04:49, Ашберн
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Гаджеты
Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году
Apple планирует в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (augmented reality, AR), сообщает The Information.
Вести.Финанс 11 ноября в 11:26
Футбол
Тренер «Оренбурга» Федотов может заменить Точилина в «Сочи»
После домашнего поражения футбольного "Сочи" от столичного ЦСКА (2:3) руководство южан, кажется, практически дозрело до увольнения главного тренера команды Александра Точилина.
Вести.Ru вчера в 14:45
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь российский премьер министр Дмитрий Медведев прибыл накануне, 12 ноября.
REGNUM 00:00
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Общество
Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила, что поедет из США на климатический форум в Мадриде на катамаране.
RT на русском 04:04
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Известия вчера в 14:11
Культура
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru 04:29
Общество
Челябинский аэропорт «Игорь» стал мемом в соцсетях
Новый аэропорт Челябинска решено было назвать в честь ученого Игоря Курчатова. Фото готового к открытию аэропорта появилось в сети.
Газета.Ru 03:01
Футбол
Чемпион мира по футболу Вилья объявил о завершении карьеры
Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании по футболу Давид Вилья, который ныне выступает за японский «Виссел Кобе», заявил о намерении завершить карьеру по окончании текущего сезона в Японии.
RT на русском 02:52
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма
12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.
Известия вчера в 18:19
Происшествия
Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега
Lenta.ru вчера в 04:37
Наука
Икота у новорожденных способствует развитию мозга
Машины и Механизмы вчера в 02:44
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
RT на русском 02:30
Армия и оружие
У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку
Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.
Газета.Ru вчера в 07:34
Футбол
Из «Ростова» могут уйти Карпин и шесть игроков
Одно из главных спортивных изданий страны «Спорт-экспресс» сообщает о финансовых проблемах ростовского клуба.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:16
Музыка
Вокалист Rammstein выступит в Краснодаре с сольным проектом
Кубань 24 вчера в 09:58
Общество
Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз
По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Lenta.ru 00:35
Политика
Названо условие подписания Минском дорожных карт по интеграции с РФ
Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией в случае, если интересы Минска будут соблюдены.
REGNUM 03:56
Общество
Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу
Российская газета 00:28
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился на личную встречу с Путиным
REGNUM вчера в 01:38
Общество
Траты россиян в день распродажи на AliExpress выросли в 17 раз
Всемирная распродажа на онлайн-платформе AliExpress и в других китайских интернет-магазинах серьезно сказалась на расходах россиян.
Комсомольская правда 04:00
Происшествия
На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии
Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
REGNUM 04:16
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46