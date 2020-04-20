ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.

Общество Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации. 1,1K

Политика Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 2,2K

Экономика Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов Греф напомнил, что средств, накопленных в Фонде национального благосостояния (ФНБ, на 1 марта составлял $123,4 млрд), хватит на то, чтобы в течение нескольких лет компенсировать падение доходов от экспорта нефти, а в случае необходимости можно использовать золотовалютные резервы ЦБ (на 10 апреля 2020 года составляли $564,9 млрд), равных которым никогда не было у СССР. 18

Энергетика Цена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены. 146

Общество Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск и уехать на дачу В условиях введенного в Москве режима самоизоляции пожилые люди старше 65 лет могут оформить одноразовый цифровой пропуск для поездки на дачу, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы". 157

Общество Магазинам рекомендовали не давать покупателям взвешивать продукты Покупатели не должны самостоятельно взвешивать продукты в магазинах на фоне коронавируса, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях торговли. 72

Общество В Кремле прокомментировали виртуальные митинги Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса». 1K

Общество Новые ограничительные меры вводятся в Кузбассе в связи с коронавирусом На территориях Анжеро-Судженского городского округа и Яйского муниципального округа вводятся дополнительные ограничительные мероприятия.

Общество Академик допустил прекращение эпидемии коронавируса в июне К лету эпидемия коронавируса может завершиться, при этом инфекция останется, но уже не будет вызывать опасений.

Энергетика Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению, и по данным на 8:15 (мск) торгов на бирже NYMEX в Нью-Йорке, ее цена составила 1,65 доллара за баррель. 54

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 19

Политика Россия исключила двух украинских бизнесменов из списка санкционных лиц Россия исключила двух украинских бизнесменов из перечня физиц, в отношении которых были введены специальные экономические меры, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации. 38

Происшествия Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца. 96

Политика Лукашенко рассказал о желающих укусить Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желающих укусить его страну в связи с пандемией коронавируса. 43

Общество Греф назвал дату пика коронавируса в России Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии коронавирусной инфекции. 19