Общество
ФедералПрессВ России выросло число желающих обанкротиться граждан
Общее количество потенциальных банкротов превысило 1 миллион человек. В 2019 году несостоятельными оказались 69 тысяч граждан. Это на 57 процентов больше, чем в прошлом году.
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с чего всё началось
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.Известиявчера в 16:01
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Происшествия
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Происшествия
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Политика
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Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана
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Лавров обвинил НАТО в уничтожении ливийской государственности
В 2011 году НАТО уничтожило государственность Ливии, заявил на пресс-конференции с коллегой из Шри-Ланки глава МИД России Сергей Лавров.
Общество
В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи
«Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
Общество
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В настоящее время каждый третий жителей страны (33%) признается, что устал отдыхать в январе.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Гаджеты
Самый прочный, самый инновационный и самый ремонтопригодный смартфон. Блогер JerryRigEverything подвёл итоги 2019 года
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Армия и оружие
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Общество
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Кино
Актер из «Звездных войн» может сняться во втором сезоне «Ведьмака»
Первый сезон сериала «Ведьмак» подошел к концу, второй уже начали снимать, а фанаты тем временем продолжают поднимать тему с идеальной ролью для Марка Хэмилла, который успешно играл Люка Скайуокера в «Звездных войнах».
Космос
Лунный ровер NASA VIPER для поиска льда проходит испытания
Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что в Лаборатории имитации лунной деятельности (Simulated Lunar Operations Laboratory, SLOPE Lab) Исследовательского центра Джона Гленна (Огайо) ведутся испытания космического аппарата VIPER.
Кино
Вышел тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Музыка
Сергей Шнуров ответил стихами на слова о своей скоропостижной смерти
Кино
Темнокожий режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля
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