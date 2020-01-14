Общество

ФедералПрессФедералПрессВ России выросло число желающих обанкротиться граждан

Общее количество потенциальных банкротов превысило 1 миллион человек. В 2019 году несостоятельными оказались 69 тысяч граждан. Это на 57 процентов больше, чем в прошлом году.
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с чего всё началось

Банкрота вирус: число несостоятельных россиян резко выросло

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
Известиявчера в 16:01

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Россияне становились банкротами в 1,6 раз чаще в 2019 году

Интерфаксвчера в 16:14

Россияне стали разоряться в полтора раза чаще в 2019 году. Среди лидеров по банкротствам — регион Урала

URA.Ruвчера в 17:47

«Известия»: число банкротов в России в 2019 году выросло на 56,8%

ТАССвчера в 17:35

Количество банкротств в России за 2019 год выросло почти на 57%

РБКвчера в 19:10

Отдали долг

Российская газетавчера в 16:01

Граждане банкротятся все активнее

Коммерсантъвчера в 16:01

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Известиявчера в 16:33
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Происшествия

Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери.
Lenta.ru 07:23
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 02:57
Политика

Лавров обсудит перспективы сотрудничества в ходе визита в Шри-Ланку

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе визита в Шри-Ланку планирует обсудить возможность поставок в страну российской техники, а также перспективы сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве и сфере информационных технологий.
РИА Новости вчера в 14:49
Происшествия

Три поезда столкнулись в метро Неаполя

News.ru 04:01
Политика

Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения по Ливии с племенами

«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском 07:10
Политика

Литовский депутат предложил праздновать день взятия Москвы

Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году.
Известия 04:02
Происшествия

Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
РИА Новости вчера в 18:11
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Политика

Джонсон выступил против референдума о независимости Шотландии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения референдума о независимости Шотландии.
RT на русском 07:19
Происшествия

Пропавшую российскую школьницу нашли в машине взрослого мужчины

Lenta.ru 02:57
Политика

Глава МАУ обвинил власти Ирана в катастрофе Boeing

Президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне возложил вину на власти Ирана за крушение Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана.
News.ru 05:33
Энергетика

В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
RT на русском 06:43
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 22:49
Армия и оружие

Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана

Актуальные Новости 00:54
Политика

Лавров обвинил НАТО в уничтожении ливийской государственности

В 2011 году НАТО уничтожило государственность Ливии, заявил на пресс-конференции с коллегой из Шри-Ланки глава МИД России Сергей Лавров.
РБК 03:27
Общество

В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи

«Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.
Известия вчера в 14:56
Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
РИА Новости 02:22
Общество

Каждый третий россиянин заявил об усталости от январских каникул

В настоящее время каждый третий жителей страны (33%) признается, что устал отдыхать в январе.
Газета.Ru 06:58
Происшествия

В Таиланде российский турист впал в кому после падения из окна отеля

РБК 06:27
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Гаджеты

Самый прочный, самый инновационный и самый ремонтопригодный смартфон. Блогер JerryRigEverything подвёл итоги 2019 года

Известный блогер JerryRigEverything, число подписчиков которого на YouTube уже перевалило за 5 млн, подвёл свои итоги прошедшего года.
iXBT.com вчера в 14:20
Армия и оружие

НАТО ответит России на размещение крылатых ракет 9М729

РЕН ТВ вчера в 08:14
Общество

Голландская бьюти-блогер оказалась трансгендером

Популярная бьюти-блогер из Голландии совершила каминг-аут. Девушка призналась, что является трансгендером.
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Кино

Актер из «Звездных войн» может сняться во втором сезоне «Ведьмака»

Первый сезон сериала «Ведьмак» подошел к концу, второй уже начали снимать, а фанаты тем временем продолжают поднимать тему с идеальной ролью для Марка Хэмилла, который успешно играл Люка Скайуокера в «Звездных войнах».
Телепрограмма 05:56
Космос

Лунный ровер NASA VIPER для поиска льда проходит испытания

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что в Лаборатории имитации лунной деятельности (Simulated Lunar Operations Laboratory, SLOPE Lab) Исследовательского центра Джона Гленна (Огайо) ведутся испытания космического аппарата VIPER.
3DNews 06:52
Кино

Вышел тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Культуромания вчера в 04:31
Теннис

Дым на Australian Open помешал теннисисткам доиграть матч квалификации

Вести.Ru 06:15
Музыка

Сергей Шнуров ответил стихами на слова о своей скоропостижной смерти

Невские Новости вчера в 12:38
Кино

Темнокожий режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Спайк Ли станет первым темнокожим человеком, который займет пост руководителя жюри за 73-летнюю историю Каннского кинофестиваля.
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Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ

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