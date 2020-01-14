Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.

с чего всё началось

Общее количество потенциальных банкротов превысило 1 миллион человек. В 2019 году несостоятельными оказались 69 тысяч граждан. Это на 57 процентов больше, чем в прошлом году.

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