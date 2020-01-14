Общество

ФедералПрессФедералПрессВ России выросло число желающих обанкротиться граждан

Общее количество потенциальных банкротов превысило 1 миллион человек. В 2019 году несостоятельными оказались 69 тысяч граждан. Это на 57 процентов больше, чем в прошлом году.
Читать в источнике
Комментировать19
с чего всё началось

Банкрота вирус: число несостоятельных россиян резко выросло

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Россияне становились банкротами в 1,6 раз чаще в 2019 году

Интерфаксвчера в 16:14

Россияне стали разоряться в полтора раза чаще в 2019 году. Среди лидеров по банкротствам — регион Урала

URA.Ruвчера в 17:47

«Известия»: число банкротов в России в 2019 году выросло на 56,8%

ТАССвчера в 17:35

Количество банкротств в России за 2019 год выросло почти на 57%

РБКвчера в 19:10

Отдали долг

Российская газетавчера в 16:01

Граждане банкротятся все активнее

Коммерсантъвчера в 16:01

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Известиявчера в 16:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Шоу-бизнес

Рудковская пристыдила Авербуха за гонорары Медведевой

Рамблер 07:25
Гаджеты

Новый раскладной смартфон от Samsung получит название Galaxy Z Flip

Инсайдер рассекретил название, которое получит новый раскладной смартфон от Samsung.
Дни24 12 января в 09:17
Политика

Описаны подробности удара «Тора» по украинскому лайнеру

Вылет украинского лайнера из иранской столицы действительно был задержан почти на час, следует из данных онлайн-трекера Flightradar24.
Lenta.ru 11:41
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 12 января в 11:20
Экономика

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
RT на русском 00:37
Политика

Джонсон выступил против референдума о независимости Шотландии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения референдума о независимости Шотландии.
RT на русском 07:19
Политика

МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД

Москва не видит никаких оснований для запуска механизма по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, решение европейских участников сделки может сделать невозможным возвращение к ее выполнению, говорится в комментарии МИД РФ.
РИА Новости 11:55
Общество

Гонщик ралли «Дакар» на скорости перевернулся через капот и восхитил фанатов

Lenta.ru 11:52
Энергетика

Доходы России от нефти и газа обрушились

За 11 месяцев 2019 года доходы России от экспорта нефти и газа обрушились по сравнению с тем же периодом 2018-го.
Lenta.ru 08:40
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

Известия 10:48
Общество

В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции

Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Известия 10:11
Общество

Елизавета II одобрила планы внука и невестки отказаться от привилегий

Королева Великобритании Елизавета II впервые прокомментировала планы принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от привилегий, положенных членам королевской семьи, и стать финансово независимыми.
Ведомости вчера в 12:34
Общество

Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Вести.Ru вчера в 07:33
Происшествия

Пропавшую российскую школьницу нашли в машине взрослого мужчины

Lenta.ru 02:57
Кино

Билли Айлиш споет заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде

РИА Новости 11:51
Общество

Москвичи получили доступ к электронным медкартам

Москвичи получили доступ к электронным медкартам Доступ к своим электронным медицинским картам (ЭМК) получили московские пациенты.
Коммерсантъ 10:10
Экономика

Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Газета.Ru вчера в 19:53
Кино

Создатели фильма «Дау» будут судиться с Минкультуры из-за частичного отказа в прокате

Ранее Хржановский обратился с открытым письмом к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатные удостоверения всем фильмам кинопроекта "Дау", которому министерство частично отказало в прокате в России.
Интерфакс 09:38
Экономика

Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

"Первая часть" торговой сделки предусматривает импорт китайской стороной американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов, пишет РИА Новости.
Российская газета вчера в 21:30
Происшествия

Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
RT на русском 08:52
Происшествия

РБК: в Москве задержан бывший директор центра ядерной медицины

Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
BFM.ru 06:33
Кино

Вышел трейлер фильма «Морбиус: Живой вампир» с Джаредом Лето

Культуромания вчера в 13:44
Энергетика

В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 09:02
Хоккей

«Трактор» победил магнитогорский «Металлург»

16 января Металлург сыграет в гостях с Барысом, а Трактор встретится на выезде с Нефтехимиком.
Советский спорт 11:09
Политика

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:33
Общество

Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что эффективным инструментом для борьбы с бедностью может стать субсидия, которую бы назначали, основываясь на доходе каждого члена семьи.
Ведомости 10:56
Происшествия

Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

Сотрудники полиции Новороссийска сняли с пассажирского поезда женщину, которая выбросила из купе свою грудную дочь.
РБК 07:45
Армия и оружие

Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана

Avia.pro 11 января в 17:36
Происшествия

Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Вести.Ru 08:42
Происшествия

Суд арестовал директора школы по делу о покушении на жену депутата

Гагаринский суд Москвы арестовал подозреваемых по делу о нападении на жену депутата от партии «Яблоко» Михаила Хананашвили.
РБК вчера в 11:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное