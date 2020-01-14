Экономика

ФедералПрессФедералПрессВ России выросло число желающих обанкротиться граждан

Общее количество потенциальных банкротов превысило 1 миллион человек. В 2019 году несостоятельными оказались 69 тысяч граждан. Это на 57 процентов больше, чем в прошлом году.
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с чего всё началось

Банкрота вирус: число несостоятельных россиян резко выросло

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
Известиявчера в 16:01

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Количество банкротств в России за 2019 год выросло почти на 57%

РБКвчера в 19:10

Россияне стали разоряться в полтора раза чаще в 2019 году. Среди лидеров по банкротствам — регион Урала

URA.Ruвчера в 17:47

Граждане банкротятся все активнее

Коммерсантъвчера в 16:01

Россияне становились банкротами в 1,6 раз чаще в 2019 году

Интерфаксвчера в 16:14

Отдали долг

Российская газетавчера в 16:01

«Известия»: число банкротов в России в 2019 году выросло на 56,8%

ТАССвчера в 17:35

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Известиявчера в 16:33
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Макгрегор раскрыл сумму заработка за бой с Серроне

Известия вчера в 17:36
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Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
РБК 05:25
Общество

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Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщили, что устали от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
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Белоруссия намерена заменить российскую нефть на поставки с Украины

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 08:43
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Верховный суд приостановил работу партии «Гражданская инициатива»

Верховный суд России по иску Минюста РФ приостановил на три месяца деятельность политической партии "Гражданская инициатива" после двух предупреждений о допущенных нарушениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Глава ФАС расскажет Госдуме о ценах на бензин

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REGNUM 08:27
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Легенда турецкого футбола работает в такси после критики Эрдогана

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Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

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Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
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Opel приготовился к масштабным сокращениям

Немецкий автогигант Opel планирует масштабные сокращения – компания собирается уволить 14 процентов своих сотрудников, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
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Федор Смолов собирается жениться на внучке Бориса Ельцина

Футболист Федор Смолов намерен жениться: как сообщает издание 7days, его избранница - 17-летняя внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева.
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Мэрия столицы получила контрольный пакет акций «Мосметростроя»

В июле прошлого года газета "Коммерсантъ" писала, что власти столицы изучают возможность покупки всего пакета акций компании-подрядчика по строительству метро.
Интерфакс вчера в 06:36
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На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 02:57
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Южноуральцам пообещали теплую весну

По данным метеоцентра «Фобос», весна в 2020 году будет на несколько градусов теплее климатической нормы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
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Назван вероятный исполняющий обязанности президента Абхазии

В Абхазии назвали вероятного исполняющего обязанности президента республики после отставки Рауля Хаджимбы.
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Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

Вести.Ru 08:42
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Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
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Генпрокуратура не нашла нарушений в декларациях прокурора Москвы после расследования ФБК

Генпрокуратура России не нашла «обстоятельств, позволяющих усомниться в достоверности сведений» в декларациях о доходах прокурора Москвы Дениса Попова, сообщила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш.
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Комсомольская правда вчера в 18:05
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В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Политика

Эрдоган оценил ситуацию в Ливии после проваленных Хафтаром переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил ситуацию в Ливии после прошедших в Москве переговоров по ее нормализации.
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Экономика

Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков

В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
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Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Lenta.ru 01:32
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В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями.
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Футбол

«Зенит» вошел в топ-30 самых доходных футбольных клубов Европы

Впервые "Зенит" вошел в рейтинг самых доходных клубов Европы по итогам сезона-2014/15, тогда петербургская команда заняла 18-е место с доходом €167,8 млн.
ТАСС Спорт 02:52
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Клинцевич оценил слова лидера Эстонии о несбывшейся надежде на Россию

Политическую оценку на слова главы Эстонии Керсти Кальюлайд о несбывшейся надежде на Россию, выразил заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич 14 января в разговоре с телеканалом 360tv.ru.
Красная весна 06:14
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