Общество

ФедералПрессФедералПрессВ России выросло число желающих обанкротиться граждан

Общее количество потенциальных банкротов превысило 1 миллион человек. В 2019 году несостоятельными оказались 69 тысяч граждан. Это на 57 процентов больше, чем в прошлом году.
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с чего всё началось

Банкрота вирус: число несостоятельных россиян резко выросло

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
Известиявчера в 16:01

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URA.Ruвчера в 17:47

«Известия»: число банкротов в России в 2019 году выросло на 56,8%

ТАССвчера в 17:35

Количество банкротств в России за 2019 год выросло почти на 57%

РБКвчера в 19:10

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Российская газетавчера в 16:01

Граждане банкротятся все активнее

Коммерсантъвчера в 16:01

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Известиявчера в 16:33
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