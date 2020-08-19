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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

В России выросло количество фальшивых денег впервые с 2018 года

Объем фальшивых банкнот в России увеличился впервые с 2018 года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Центрального банка РФ. По итогам первой половины 2020-го объем фальшивых денег достиг 19 тысяч штук.В источнике
С чего всё началось
Известия

Фейк от купюр: в РФ впервые с 2018-го вырос объем фальшивых банкнот

За январь–июнь в России ощутимо вырос оборот фальшивых банкнот, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия». Было обнаружено на 6% больше поддельных купюр, чем в среднем на протяжении последних двух лет.
Известия17:01
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Как уберечься от фальшивых денег? Объяснил маркетолог

Телеканал 360°11:45
Аргументы и Факты

Как распознать фальшивую купюру в 5000 рублей?

Аргументы и Факты06:53
НДН.инфо

Новосибирск стал лидером по фальшивым деньгам

НДН.инфовчера в 02:58
ТАСС

«Известия»: в России впервые за два года увеличился оборот фальшивых банкнот

ТАСС21:12
Lenta.ru

В России стало больше фальшивых денег

Lenta.ru19:29
Известия

В России впервые за два года вырос оборот фальшивых банкнот

Известия18:17
Московский Комсомолец

В России вырос оборот фальшивых денег

Московский Комсомолец00:05

Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ru09:56
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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Офицер ВМС США заявил об отсталости российского флота

Журнал Forbes опубликовал мнение отставного офицера ВМС США и политолога Брэдфорда Дисмьюкеса, согласно которому, в случае военного конфликта между США и Россией, у американского флота нет необходимости в охране своих конвоев, которые перевозят военные грузы в Европу, так как в открытом море российские корабли не представляют для них никакой опасности.
Военное дело08:10
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Зенит — ЦСКА 2:1 (2-й тайм)

Футболисты московского ЦСКА Никола Влашич и Адольфо Гайч выйдут в стартовом составе команды на матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.
РИА Новости11:49
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