В России выросло количество фальшивых денег впервые с 2018 года
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Объем фальшивых банкнот в России увеличился впервые с 2018 года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Центрального банка РФ. По итогам первой половины 2020-го объем фальшивых денег достиг 19 тысяч штук.В источнике
С чего всё началось
Фейк от купюр: в РФ впервые с 2018-го вырос объем фальшивых банкнот
За январь–июнь в России ощутимо вырос оборот фальшивых банкнот, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия». Было обнаружено на 6% больше поддельных купюр, чем в среднем на протяжении последних двух лет.
Известия17:01
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