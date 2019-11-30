Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России выросло производство черной икры

Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на своем сайте сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные Росстата. Всего было выпущено 32,7 тонны икры осетровых рыб.
Читать в источнике
Комментировать66
с чего всё началось

Производство черной икры в России выросло более чем на 20%

Только за восемь месяцев этого года, по данным Росрыболовства, в России произвели 16,2 тыс. т икры лососевых. Увеличившееся производство черной икры представитель Росрыболовства объяснил тем, что аквакультурные хозяйства стали выращивать больше осетровых видов рыб.
РБК01:00

Подробнее о событии

В России почти на четверть выросло производство черной икры

Газета.Ru06:16

Производство черной икры в России выросло

Телеканал 360°05:12

В России производство черной икры выросло на 23%

Коммерсантъ01:55

В России выросло производство черной икры

Lenta.ru03:10

В России стали производить больше черной икры

Известия02:46

В России более чем на 20 процентов выросло производство черной икры

Российская газета04:12

Производство черной икры в России выросло более чем на 20%

РБК01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:33, Ашберн
Политика

Эрдоган: запуск «Турецкого потока» запланирован на 8 января в Стамбуле

Газета.Ru 07:38
Общество

Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»

Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу "360" тренд на "губы дьявола".
РИА Новости 04:46
Футбол

РПЛ. «Ростов» и «Урал» не выявили победителя

Соперники не смогли выявить победителя, завершив встречу нулевой ничьей.
Вести.Ru 10:50
Армия и оружие

Столтенберг: Россия не представляет неминуемой угрозы для стран НАТО

НАТО не видит непосредственной угрозы от РФ в отношении каких-либо стран Североатлантического альянса.
Российская газета вчера в 07:14
Культура

Андрей Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко со слезами покинул студию украинской версии шоу «X-фактор».
News.ru 27 ноября в 02:22
Армия и оружие

Пять новых кораблей поступят на вооружение ВМФ до конца года

Российские военные моряки получат пять новых кораблей до конца года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирала Николая Евменова.
Газета.Ru 10:18
Политика

Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму

Газета.Ru вчера в 06:54
Происшествия

В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
РБК 04:50
Здоровье

В США сокращается ожидаемая продолжительность жизни

По состоянию на 2016 год продолжительность жизни американцев составляла 78,9 лет. Уже спустя год этот показатель равнялся 78,6 лет.
RuNews24.ru вчера в 11:00
Общество

Шведский суд рассмотрел лишь часть спора Газпрома и Нафтогаза

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий (Украина): Шведский суд, который объявил сегодня свое решение, рассмотрел лишь часть спора "Нафтогаза" и "Газпрома" относительно некоторых моментов купли-продажи газа.
Центр энергетической экспертизы 27 ноября в 09:12
Армия и оружие

Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе

Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество

«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире

Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
РИА Новости 09:20
Политика

Максим Галкин повторно высмеял власть и отказался от участия в выборах

Век 08:54
Наука

Впервые удалось сделать ЭКГ синему киту

Faktom 27 ноября в 15:29
Происшествия

В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики

В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
Российская газета 10:19
Шоу-бизнес

Стефания Маликова на свадьбе поймала букет невесты

Дочь отечественного исполнителя Дмитрия Маликова поймала букет невесты на свадьбе.
Дни24 10:38
Транспорт

Муляжи дорожных камер в Москве заменят на настоящие

Газета.Ru 09:54
Происшествия

Три человека погибли при взрыве в гараже в Харькове

В Индустриальном районе Харькова произошел взрыв в гараже, в результате которого погибли три человека.
РБК 09:49
Музыка

Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»

Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Народные новости 06:46
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК 10:02
Технологии

Первый рейд появился в Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Компания Ubisoft добавила первый рейд «Проект „Титан“» в многопользовательский тактический шутер Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.
News.ru вчера в 05:27
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
РИА Новости вчера в 05:18
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал видео с подросшей дочерью

Певец веселился вместе с дочерью Аней и сыном Никитой. Новость о том, что Сергей Лазарев стал отцом второй раз появилась весной.
StarHit.ru 08:00
Шоу-бизнес

Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти

Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
News.ru 28 ноября в 01:18
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
Общество

Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину

Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Газета.Ru 09:12
Происшествия

Житель Карачаево-Черкесии из ревности расстрелял девушку в ресторане

Газета.Ru 10:22
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
RT на русском 00:17
Происшествия

Экс-главу минфина Ингушетии приговорили к пяти годам лишения свободы

В субботу источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что суд признал Цечоева виновным по статье "Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере" УК РФ и приговорил его к пяти годам лишения свободы.
РИА Новости 09:43
Политика

В ДНР приняли закон о госгранице

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
РИА Новости вчера в 04:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное