Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России выросло производство черной икры

Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на своем сайте сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные Росстата. Всего было выпущено 32,7 тонны икры осетровых рыб.
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с чего всё началось

Производство черной икры в России выросло более чем на 20%

Только за восемь месяцев этого года, по данным Росрыболовства, в России произвели 16,2 тыс. т икры лососевых. Увеличившееся производство черной икры представитель Росрыболовства объяснил тем, что аквакультурные хозяйства стали выращивать больше осетровых видов рыб.
РБК01:00

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В России почти на четверть выросло производство черной икры

Газета.Ru06:16

В России выросло производство черной икры

Lenta.ru03:10

В России более чем на 20 процентов выросло производство черной икры

Российская газета04:12

Производство черной икры в России выросло

Телеканал 360°05:12

В России стали производить больше черной икры

Известия02:46

В России производство черной икры выросло на 23%

Коммерсантъ01:55

Производство черной икры в России выросло более чем на 20%

РБК01:00
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Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя

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Газета.Ru 04:51
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Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны

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РИА Новости 01:05
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Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Ари считает, что в концовке матча против швейцарского "Базеля" повел себя как ребенок в эпизоде, когда его удалили.
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Позднее полиция сообщила, что все пострадавшие выписаны из больницы.
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Полковника СК задержали за взятку в Свердловской области

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РИА Новости 05:52
Армия и оружие

Ополченец погиб из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщили в ДНР

Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погиб в результате обстрела украинскими силовиками, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции ДНР Рината Айгистова.
Радио Sputnik 06:53
Энергетика

«Нафтогаз» подал в суд Латвии на Газпром

Уточняется, что ходатайство украинской компанией было подано, чтобы латвийский суд признал и привёл в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 г.
REGNUM вчера в 11:40
Шоу-бизнес

Семья Плющенко усилила охрану своего дома из-за поступающих угроз

Фигурист Евгений Плющенко рассказал, что решил усилить охрану в своем доме после угроз в адрес сына и обещаний расправы в свою сторону, сообщает телеканал "360".
Народные новости вчера в 16:35
Происшествия

В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки

Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Газета.Ru 04:43
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM вчера в 05:14
Общество

Жизнь россиян изменится с 1 декабря

Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.
Deita.ru 27 ноября в 20:00
Происшествия

Стрельба в московской гостинице: преступник скрылся

В гостинице на востоке столицы произошел конфликт со стрельбой, один человек ранен.
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Гаджеты

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itWeek 27 ноября в 15:08
Политика

МИД объяснил произошедший в Москве инцидент с чешской делегацией

Ситуация с задержкой в аэропорту Москвы главы Минсельхоза Чехии Мирослава Томана связана с несоблюдением требований таможенного законодательства ЕАЭС, говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.
Вести.Ru 05:27
Армия и оружие

Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе

Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
РИА Новости вчера в 05:18
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Известия 28 ноября в 17:44
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Спорт

Лыжница Непряева выиграла бронзу этапа Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место на первом этапе Кубка мира, проходящего в финском Руке.
Вести.Ru 05:47
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Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

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РИА Новости 02:07
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Стартовала подготовка к идентификации смартфонов по IMEI в России

Сотовые операторы Tele2, "Мегафон", "Билайн" начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI совместно с Россвязью.
МонаВиста вчера в 10:43
Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
РИА Новости вчера в 10:55
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В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное

Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
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Экономика

Правительство готовит отмену пенсий в России

Фактически власти делают шаг к отмене пенсионных выплат в России, такой вывод делают эксперты, опрошенные порталом «Царьград», сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 06:50
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Газета.Ru 04:04
Политика

Россия и Украина проводят газовые переговоры в Вене

Российские и украинские министерства энергетики и главы государственных энергетических компаний в четверг, 28 ноября, обсудили вопросы поставок российского природного газа на Украину и транзита газа в Европу, сообщило в четверг министерство энергетики России.
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Общество

Кудрин заявил о важности налаживания диалога с протестующими в России

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал особенно важной тему протестов в России и отметил необходимость налаживания диалога с участниками митингов.
Ведомости 03:29
Происшествия

На Украине признаны виновными 59 человек в делах Майдана

На Украине суд признал виновными 59 человек в делах Евромайдана, по отношению к 46 приняты обвинительные акты.
Газета.Ru 05:23
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