Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России выросло производство черной икры

Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на своем сайте сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные Росстата. Всего было выпущено 32,7 тонны икры осетровых рыб.
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с чего всё началось

Производство черной икры в России выросло более чем на 20%

Только за восемь месяцев этого года, по данным Росрыболовства, в России произвели 16,2 тыс. т икры лососевых. Увеличившееся производство черной икры представитель Росрыболовства объяснил тем, что аквакультурные хозяйства стали выращивать больше осетровых видов рыб.
РБК01:00

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Производство черной икры в России выросло

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В России стали производить больше черной икры

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В России производство черной икры выросло на 23%

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В России более чем на 20 процентов выросло производство черной икры

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