Общество
Lenta.ruВ России выросло производство черной икры
Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на своем сайте сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные Росстата. Всего было выпущено 32,7 тонны икры осетровых рыб.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Только за восемь месяцев этого года, по данным Росрыболовства, в России произвели 16,2 тыс. т икры лососевых. Увеличившееся производство черной икры представитель Росрыболовства объяснил тем, что аквакультурные хозяйства стали выращивать больше осетровых видов рыб.РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Происшествия
Вертолет разбился под Новороссийском
Под Новороссийском разбился частный вертолет, в результате чего погиб пилот.
Транспорт
Продано уже более 80% билетов на первые поезда между Крымом и Москвой
При общем количестве 750 мест на первый поезд, который отправится в Крым из Санкт-Петербурга 23 декабря, уже продано 412 билетов, обратно (25 декабря) оформлено 368 мест, сообщили в КЖД.
Футбол
Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии
Полузащитник «Зенита» Малком тренируется в расположении бразильского клуба «Коринтианс».
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Происшествия
В Красноярском крае возбудили уголовное дело после крупного ДТП
Следователи регионального управления МВД России возбудили уголовное дело из-за ДТП в Уярском районе Красноярского края, жертвами которого стали 5 человек, сообщается на сайте ведомства.
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
Кино
В «Фантастической четверке» появится самый мощный супергерой Marvel
В перезапуске фильма "Фантастическая четверка" появится самый мощный супергерой вселенной MCU, сообщает портал We Got This Covered.
Армия и оружие
КНДР подтвердила испытания ракетной установки
Общество
Бразилия обвинила ДиКаприо в спонсировании поджигателей лесов Амазонии
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо ДиКаприо в финансировании неправительственных организаций (НПО), которые якобы причастны к лесным пожарам в Амазонии.
Происшествия
Скотланд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом
Политика
В РПЦ боятся закона о домашнем насилии из-за геев
В Русской православной церкви считают, что закон о домашнем насилии в случае принятия чреват серьёзными негативными последствиями для страны.
Происшествия
На северо-востоке Москвы пассажирский поезд сбил мужчину
Пассажирский поезд сбил человека на северо-востоке Москвы, мужчина госпитализирован, сообщили РИА Новости в линейном отделе МВД Москвы на транспорте.
Происшествия
При пожаре в промзоне на востоке Москвы погиб один человек
На территории промзоны на востоке Москвы произошел пожар, в результате происшествия погиб один человек, сообщает столичный главк МЧС.
Политика
Францию оскорбили слова Эрдогана о «смерти мозга Макрона»
Ранее 29 ноября Эрдоган публично предложил Макрону в ответ на его высказывания о НАТО «проверить собственные мозги», поскольку столь «больное и поверхностное» понимание проблем НАТО может иметь лишь кто-то, кто сам пережил смерть мозга.
Политика
В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины
Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
Футбол
Тедеско ответил Дзюбе на слова о войне со «Спартаком»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско выразил удовлетворение тем, что футболисты санкт-петербургского "Зенита" "горячо настроены" на предстоящий матч чемпионата России.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Происшествия
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика
Армия и оружие
Собран первый ракетоносец Ту-160М
Казанский авиазавод произвел первый стратегический бомбардировщик Ту-160М.
Армия и оружие
Турция призвала НАТО к единству в защите входящих в альянс стран
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу призвал НАТО к единому подходу по защите входящих в альянс стран. Об этом информирует РИА Новости.
Политика
Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму
Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
Футбол
Александр Головин: «Слимани похож на Дзюбу»
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, на кого похож нападающий монегасков Ислам Слимани.
Происшествия
Полковник Захарченко защитился в Европе
Экс-полковник МВД требовал признать, что в отношении него были нарушены ст. 5 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующая право на свободу и личную неприкосновенность, и ст. 6, в которой говорится о праве на справедливое судебное разбирательство.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 5,3% - до $60,50 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:14 мск.
Политика
Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма
Американская корпорация Apple проведет оценки относительно обозначения на картах в сервисах спорных территорий, сообщила агентству Reuters официальный представитель компании Труди Мюллер, комментируя решение Apple указать принадлежность Крыма к России в приложении "Погода" для пользователей в РФ.
Гаджеты
Смартфон Huawei P40 Pro получит систему из 8 камер
В начале 2020 года компания Huawei представит новые смартфоны. По информации источников, модель P40 Pro получит систему из 8 камер.
Политика
Украина упростила порядок пересечения границы в Донбассе для детей
Госпогранслужба Украины сообщила о вступлении в силу нового порядка пересечения линии соприкосновения в Донбассе.
Гаджеты
В России стартовали продажи самого дешевого смартфона Xiaomi с NFC
В российских магазинах теперь можно официально приобрести смартфон Redmi Note 8T — это самый дешевый аппарат в модельной линейке Xiaomi, поддерживающий технологию беспроводной передачи данных NFC (она нужна для некоторых видов бесконтактных платежей).