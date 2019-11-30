Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России выросло производство черной икры

Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на своем сайте сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные Росстата. Всего было выпущено 32,7 тонны икры осетровых рыб.
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с чего всё началось

Производство черной икры в России выросло более чем на 20%

Только за восемь месяцев этого года, по данным Росрыболовства, в России произвели 16,2 тыс. т икры лососевых. Увеличившееся производство черной икры представитель Росрыболовства объяснил тем, что аквакультурные хозяйства стали выращивать больше осетровых видов рыб.
РБК01:00

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Производство чёрной икры в России выросло почти на четверть

Говорит Москва01:43

В России выросло производство черной икры

Lenta.ru03:10

В России стали производить больше черной икры

Известия02:46

В России производство черной икры выросло на 23%

Коммерсантъ01:55

В России увеличилось производство черной икры

Национальная служба новостей03:14

Производство черной икры в России увеличилось на 23,3%

Газета.Ru01:23

Производство черной икры в России выросло более чем на 20%

РБК01:00
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Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

REGNUM вчера в 17:39
Происшествия

Вертолет разбился под Новороссийском

Под Новороссийском разбился частный вертолет, в результате чего погиб пилот.
Газета.Ru 02:55
Транспорт

Продано уже более 80% билетов на первые поезда между Крымом и Москвой

При общем количестве 750 мест на первый поезд, который отправится в Крым из Санкт-Петербурга 23 декабря, уже продано 412 билетов, обратно (25 декабря) оформлено 368 мест, сообщили в КЖД.
РИА Новости 01:25
Футбол

Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии

Полузащитник «Зенита» Малком тренируется в расположении бразильского клуба «Коринтианс».
Бомбардир.ру вчера в 07:26
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Российская газета 02:10
Происшествия

В Красноярском крае возбудили уголовное дело после крупного ДТП

Следователи регионального управления МВД России возбудили уголовное дело из-за ДТП в Уярском районе Красноярского края, жертвами которого стали 5 человек, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 01:20
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
РИА Новости вчера в 10:43
Кино

В «Фантастической четверке» появится самый мощный супергерой Marvel

В перезапуске фильма "Фантастическая четверка" появится самый мощный супергерой вселенной MCU, сообщает портал We Got This Covered.
РИА Новости вчера в 16:50
Армия и оружие

КНДР подтвердила испытания ракетной установки

РБК 28 ноября в 17:10
Общество

Бразилия обвинила ДиКаприо в спонсировании поджигателей лесов Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо ДиКаприо в финансировании неправительственных организаций (НПО), которые якобы причастны к лесным пожарам в Амазонии.
Известия вчера в 20:23
Происшествия

Скотланд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом

Национальная служба новостей вчера в 12:12
Политика

В РПЦ боятся закона о домашнем насилии из-за геев

В Русской православной церкви считают, что закон о домашнем насилии в случае принятия чреват серьёзными негативными последствиями для страны.
News.ru вчера в 06:18
Происшествия

На северо-востоке Москвы пассажирский поезд сбил мужчину

Пассажирский поезд сбил человека на северо-востоке Москвы, мужчина госпитализирован, сообщили РИА Новости в линейном отделе МВД Москвы на транспорте.
РИА Новости 03:10
Происшествия

При пожаре в промзоне на востоке Москвы погиб один человек

На территории промзоны на востоке Москвы произошел пожар, в результате происшествия погиб один человек, сообщает столичный главк МЧС.
РБК 01:52
Политика

Францию оскорбили слова Эрдогана о «смерти мозга Макрона»

Ранее 29 ноября Эрдоган публично предложил Макрону в ответ на его высказывания о НАТО «проверить собственные мозги», поскольку столь «больное и поверхностное» понимание проблем НАТО может иметь лишь кто-то, кто сам пережил смерть мозга.
Lenta.ru вчера в 12:51
Политика

В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины

Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
RT на русском вчера в 02:38
Футбол

Тедеско ответил Дзюбе на слова о войне со «Спартаком»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско выразил удовлетворение тем, что футболисты санкт-петербургского "Зенита" "горячо настроены" на предстоящий матч чемпионата России.
РИА Новости вчера в 06:43
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 28 ноября в 07:49
Армия и оружие

Собран первый ракетоносец Ту-160М

Казанский авиазавод произвел первый стратегический бомбардировщик Ту-160М.
Ruposters.ru 28 ноября в 05:29
Армия и оружие

Турция призвала НАТО к единству в защите входящих в альянс стран

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу призвал НАТО к единому подходу по защите входящих в альянс стран. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском 28 ноября в 09:34
Политика

Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму

Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
РИА Новости вчера в 09:45
Футбол

Александр Головин: «Слимани похож на Дзюбу»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, на кого похож нападающий монегасков Ислам Слимани.
Спорт-Экспресс 03:20
Происшествия

Полковник Захарченко защитился в Европе

Экс-полковник МВД требовал признать, что в отношении него были нарушены ст. 5 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующая право на свободу и личную неприкосновенность, и ст. 6, в которой говорится о праве на справедливое судебное разбирательство.
Коммерсантъ вчера в 17:32
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась на 5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 5,3% - до $60,50 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:14 мск.
ТАСС вчера в 12:42
Политика

Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма

Американская корпорация Apple проведет оценки относительно обозначения на картах в сервисах спорных территорий, сообщила агентству Reuters официальный представитель компании Труди Мюллер, комментируя решение Apple указать принадлежность Крыма к России в приложении "Погода" для пользователей в РФ.
Газета.Ru 02:08
Гаджеты

Смартфон Huawei P40 Pro получит систему из 8 камер

В начале 2020 года компания Huawei представит новые смартфоны. По информации источников, модель P40 Pro получит систему из 8 камер.
OAnews 00:49
Политика

Украина упростила порядок пересечения границы в Донбассе для детей

Госпогранслужба Украины сообщила о вступлении в силу нового порядка пересечения линии соприкосновения в Донбассе.
Взгляд.ру 28 ноября в 06:18
Гаджеты

В России стартовали продажи самого дешевого смартфона Xiaomi с NFC

В российских магазинах теперь можно официально приобрести смартфон Redmi Note 8T — это самый дешевый аппарат в модельной линейке Xiaomi, поддерживающий технологию беспроводной передачи данных NFC (она нужна для некоторых видов бесконтактных платежей).
Planet Today 28 ноября в 08:02
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