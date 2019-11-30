Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России выросло производство черной икры

Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на своем сайте сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные Росстата. Всего было выпущено 32,7 тонны икры осетровых рыб.
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с чего всё началось

Производство черной икры в России выросло более чем на 20%

Только за восемь месяцев этого года, по данным Росрыболовства, в России произвели 16,2 тыс. т икры лососевых. Увеличившееся производство черной икры представитель Росрыболовства объяснил тем, что аквакультурные хозяйства стали выращивать больше осетровых видов рыб.
РБК01:00

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Производство черной икры в России выросло

Телеканал 360°05:12

В России более чем на 20 процентов выросло производство черной икры

Российская газета04:12

В России стали производить больше черной икры

Известия02:46

В России выросло производство черной икры

Lenta.ru03:10

В России производство черной икры выросло на 23%

Коммерсантъ01:55

Производство чёрной икры в России выросло почти на четверть

Говорит Москва01:43

Производство черной икры в России выросло более чем на 20%

РБК01:00
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Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Lenta.ru 27 ноября в 12:44
Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
РИА Новости вчера в 10:55
Армия и оружие

Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом

Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
REGNUM вчера в 03:44
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском

Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.
Газета.Ru 05:45
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая призналась, что когда-то из-за нужды сдавала бутылки

Наталья Ветлицкая собирала пустые бутылки. Об этом певица призналась в выпуске шоу на Первом канале.
Пятый канал 06:08
Политика

МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту

В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
РИА Новости 05:16
Общество

Венгрия отказалась от «Евровидения» из-за геев

Венгрия отказалась от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году.
Уралинформбюро 28 ноября в 08:07
Футбол

Родри: «Все команды в АПЛ могут вас победить»

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри прокомментировал предстоящий матч 14-го тура АПЛ против "Ньюкасла".
Soccer.ru 05:42
Политика

Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Известия вчера в 11:49
Шоу-бизнес

Близкие Николая Носкова пропустят его первый после инсульта концерт

Вечерняя Москва вчера в 05:22
Футбол

В субботу состоится жеребьевка Евро-2020

В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.
Советский спорт 03:57
Происшествия

Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани

Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Известия 02:55
Происшествия

На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР

В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.
Российская газета 05:07
Политика

В Германии объяснили критику «Северного потока — 2» со стороны США

В Германии объяснили критику «Северного потока — 2» со стороны США.
ФАН вчера в 00:31
Происшествия

Сыктывкарский педофил, пристававший к школьнице, попал на видео

Первоисточник Сыктывкар вчера в 03:46
Кино

На экраны страны выходит фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Лента посвящена знаменитому советскому вратарю, обладателю «Золотого мяча» Льву Ивановичу Яшину.
REGNUM 28 ноября в 05:26
Политика

Бросивший в Януковича яйцо украинец стал заместителем губернатора

Янукович упал, охрана скрутила бросавшего. Им оказался студент Дмитрий Романюк. Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год.
Lenta.ru 05:57
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
Гаджеты

Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9

Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
Astera 28 ноября в 10:48
Происшествия

Полиция установила личность устроившего теракт на Лондонском мосту

Скотленд-Ярд установил личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту. Об этом сообщила газета The Guardian.
Известия вчера в 19:40
Футбол

Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала»

Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера лондонского "Арсенала".
Газета.Ru вчера в 05:29
Общество

Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о домашнем насилии

В документе есть еще много правильных идей, но поскольку над текстом работало довольно много людей и структур, вариант, опубликованный Совфедом, получился неким нагромождением — не просто нерабочим, но даже просто неграмотным с юридической точки зрения, говорит адвокат, соавтор законопроекта Мари Давтян.
BFM.ru вчера в 23:00
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 09:35
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Автоспорт

Ферстаппен стал лучшим на третьей тренировке в Абу-Даби, Квят — 12-й

Sportbox.RU 06:09
Происшествия

Спасший девочку иркутский школьник вручил Емельяненко пояс чемпиона

Пояс чемпиона бойцу смешанных единоборств (ММА) Александру Емельяненко, который в поединке одержал победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, вручил школьник из Иркутска, десятиклассник Вячеслав Дорошенко.
РБК вчера в 18:59
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Политика

«Нафтогаз» сообщил о проблемах с взысканием долга с «Газпрома»

Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 14:15
Происшествия

На Украине признаны виновными 59 человек в делах Майдана

На Украине суд признал виновными 59 человек в делах Евромайдана, по отношению к 46 приняты обвинительные акты.
Газета.Ru 05:23
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
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