Общество
Lenta.ruВ России выросло производство черной икры
Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на своем сайте сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные Росстата. Всего было выпущено 32,7 тонны икры осетровых рыб.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Только за восемь месяцев этого года, по данным Росрыболовства, в России произвели 16,2 тыс. т икры лососевых. Увеличившееся производство черной икры представитель Росрыболовства объяснил тем, что аквакультурные хозяйства стали выращивать больше осетровых видов рыб.РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:35, Ашберн
Технологии
Фанат Doom запустил игру на фотоаппарате 1998 года
CyberSport.ru 06:19
Хоккей
Орлов и Овечкин стали первой и третьей звездами матча с «Тампой»
Чемпионат вчера в 20:45
Футбол
В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака» за оскорбления Дзюбы
В Санкт-Петербурге сотрудники Главного управления МВД по противодействию экстремизму задержали шестерых болельщиков футбольного клуба «Спартак» за оскорбительные выкрики во время матча в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Известия 15:53
Космос
«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства
5 ноября 2018 года «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство. Он стал вторым аппаратом в истории, который вышел за пределы гелиосферы.
РБК 26 ноября в 01:02
Футбол
Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала»
Эмери возглавил "Арсенал" в мае прошлого года, сменив у руля команды Арсена Венгера.
Эхо Москвы вчера в 10:28
Общество
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости 16:14
Общество
С 1 декабря маркировка шин и духов станет обязательной
Ранее сообщалось, что маркировка молочных продуктов станет обязательной с июня 2020 года.
RuNews24.ru вчера в 23:29
Игры
Создатели Command & Conquer выпустят шутер в стиле Renegade
Игровой процесс будет похож на Command & Conquer: Renegade, которую Westwood выпустила в 2003 году.
CyberSport.ru 15:14
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка
После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
ТВК 02:16
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Газета.Ru 12:23
Общество
Тверь поднялась в рейтинге городов России по качеству жизни
Tverlife 28 ноября в 09:25
Спорт
Россия проиграла Италии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу
В полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу сборная России в дополнительное время проиграла команде Италии.
RT на русском 15:43
Наука
Инфекционный рак моллюсков распространяется по океанам
Новое исследование ученых из США, Европы и Южной Америки прослеживает распространение редкого типа болезни — инфекционного рака — среди двустворчатых моллюсков в Атлантическом и Тихом океанах.
Полит.ру 28 ноября в 02:30
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях
Ведущий не выдержал и выгнал украинского эксперта. Куликов сообщил, что подобных высказываний не будет в эфире.
Вечерняя Москва вчера в 23:45
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03% (-0.0003) до $1.1008 с $1.1011 предыдущего закрытия.
АК&М вчера в 02:13
Политика
Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах
Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
РИА Новости 13:30
Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020
В Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
Metaratings 13:48
Политика
75 лет назад состоялось освобождение Албании от нацистов
29 ноября 1944 года завершилось освобождение Албании от немецких оккупантов.
Газета.Ru вчера в 07:04
Энергетика
Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом
Пока выставлено лишь одно условие: "Газпром" должен отдать свой долг газом.
Газета.Ru вчера в 15:28
Музыка
Российская инди-поп-группа THERR MAITZ выступит с зимним концертом
15 февраля 2020 г. в A2 состоится концерт российской инди-поп группы, основанной Антоном Беляевым, сообщает пресс-служба организаторов.
Сергиевские Куранты 02:05
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт вчера в 02:16
Здоровье
Ученые назвали самую «неблагоприятную» группу крови
Ученые из Гарвардского университета определили группу крови, обладатели которой чаще других заболевают различными болезнями.
UfacityNews.ru вчера в 07:57
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
РБК 14:29
Единоборства
Три олимпийских чемпиона по вольной борьбе выступят на Гран-при Москвы
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан Рамонов возглавит сборную России на Гран-при Москвы — Кубке АЛРОСА, который пройдёт 29-30 ноября во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Чемпионат 28 ноября в 05:27
Космос
В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное
Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
LentaChel.ru 28 ноября в 01:07
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС 13:20