Только за восемь месяцев этого года, по данным Росрыболовства, в России произвели 16,2 тыс. т икры лососевых. Увеличившееся производство черной икры представитель Росрыболовства объяснил тем, что аквакультурные хозяйства стали выращивать больше осетровых видов рыб.

с чего всё началось

Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на своем сайте сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные Росстата. Всего было выпущено 32,7 тонны икры осетровых рыб.

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